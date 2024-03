Milan-Slavia Praga, Giroud sale sul podio: il dato esalta il francese

Oliver Giroud sale sul podio d’Europa dopo il gol messo a segno contro lo Slavia Praga. Il dato parla chiaro.

È stato un Milan determinato quello visto a San Siro per il match d’andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga. I rossoneri di mister Stefano Pioli si sono imposti con prepotenza, battendo la squadra di Jindřich Trpišovský con il punteggio di 4-2. La vittoria ottenuta questa sera, permette alla formazione lombarda di volgere lo sguardo con fiducia e autorevolezza alla gara di ritorno, in programma giovedì 14 marzo alle ore 18:45.

Sul pirotecnico successo continentale del Milan c’è la firma di bomber Olivier Giroud, protagonista di una prestazione autorevole. Prova di qualità e quantità che l’esperto centravanti francese ha culminato con il suo pane quotidiano: il gol. L’attaccante francese ha bucato lo Slavia Praga con il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa. Rete, arrivata su assist di Leao, che ha aperto le marcature.

Giroud sale sul podio d’Europa

Nonostante le 37 primavere, Olivier Giroud continua a dimostrarsi a dir poco determinate per il Milan di mister Stefano Pioli. L’ennesima conferma è arrivata con la via del gol trovata in occasione del match di Europa League contro lo Slavia Praga. Una rete che ha permesso all’attaccante francese di entrare a far parte di una classifica particolare.

Con il gol siglato contro lo Slavia Praga, Olivier Giroud ha messo le mani sulla sua settima rete realizzata di testa in questa stagione, piazzandosi sul podio di una speciale graduatoria, che vede coinvolti anche Harry Kane del Bayern Monaco e Joselu del Real Madrid.

In questa particolare classifica legata ai miglior colpitori di testa nei cinque massimi campionati europei, Olivier Giroud è terzo, alla pari di Joselu, centravanti spagnolo del Real Madrid. Posizione che il centravanti francese, secondo ‘Opta’, si è guadagnato proprio con la rete realizzata nella sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. A comandare questa speciale graduatoria è Harry Kane con 8 gol messi a segno di testa.

Dunque, Olivier Giroud si è mostrato nuovamente decisivo, contribuendo in maniera netta alla campagna europea del Milan. Tuttavia, restano ancora dei dubbi sul futuro del francese. Il centravanti rossonero andrà in scadenza di contratto al termine della stagione e la società non avrebbe ancora intrapreso alcun tipo di discorso per il rinnovo. Inoltre, l’esperto attaccante sarebbe affascinato dall’idea di chiudere la carriera in MLS.