Nazionali, il Milan gongola: protagonisti due rossoneri

Il Milan si gode i suoi gioielli. I rossoneri sono stati protagonisti in nazionale, decidendo la partita con le proprie giocate.

La pausa nazionali ha fermato per una settimana in cammino della Serie A. Dopodiché partirà il rush finale in campionato e delle coppe europee, dove il Milan sarà protagonista in Europa League. Lato Serie A invece i rossoneri hanno da consolidare il secondo posto, ottenuto superando la Juventus. Inoltre una specie di obiettivo morale può essere quello di vendicare il derby d’andata, affrontando l’Inter nel monday night della 33esima giornata. Prima però spazio ai rossoneri in nazionale, con gli Azzurri che saranno impegnati in due amichevoli negli Stati Uniti, mentre i rossoneri impegnati in generale saranno ben dodici.

Tuttavia il panorama del calcio europeo è attento anche alle selezioni under e non solo alle prime squadre. In particolare l’Italia è impegnata nella fase Élite dell’Europeo Under 17, in cui gli Azzurrini sono inseriti nel Gruppo 3, insieme a Olanda, Belgio e Finlandia. Il girone non è semplicissimo, considerando la presenza delle due nazionali del Benelux, bravissime a lavorare con i giovani. Tuttavia ciò non è stato fin qui un ostacolo, siccome l’Italia ha battuto all’esordio proprio l’Olanda per 2-0. In particolare, nella partita vinta dalla nostra selezione, hanno brillato due giocatori del Milan, rivelandosi fondamentali per la vittoria: Francesco Camarda e Mattia Liberali.

Europeo Under 17, bene l’Italia

Parte bene l’Itali anella kermesse continentale Under 17. Gli Azzurrini hanno battuto per 2-0 l’Olanda nella partita d’esordio, dominando l’intera sfida. Infatti l’Italia è riuscita schiacciare gli olandesi, collezionando 16 conclusioni, contro le sole 3 dell’Olanda, giocando con grande intensità. In particolare due giocatori del Milan hanno fatto il bello ed il cattivo tempo nella sfida, rivelandosi protagonisti. Camarda e Liberali hanno fatto girare la testa alla retroguardia dell’Olanda, entrando con forza nei due gol realizzati dagli Azzurrini. Prima Camarda si è guadagnato il calcio di rigore del vantaggio Azzurro: Ciardi non ha sbagliato dal dischetto.

Dopodiché un ispiratissimo Camarda è riuscito a seminare il panico in campo, fornendo l’assist per il gol del 2-0 a Liberali dopo una bellissima azione personale. Sorride così l’Italia, che però ha ancora Belgio e Finlandia da affrontare prima della conclusione del girone. Sorride anche il Milan, che da lontano guarda con attenzione alle prestazioni del suo giovane pupillo. L’obiettivo è quello di blindarlo fino al 2027, come raccontato sul possibile rinnovo. Tuttavia gli occhi delle big europee si sono posati su di lui, facendo slittare l’accordo tra le due parti. Chissà che le prestazioni ad Euro Under 17 non possano ulteriormente mettere a rischio il suo rinnovo.