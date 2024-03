Nuovo stadio Milan, avanti tutta: succederà domani

Milan, avanti tutta per il nuovo stadio. Succederà nella giornata di domani, notizia a sorpresa per i tifosi rossoneri.

Sono ore molto importanti in casa Milan. Dopo aver vinto con lo Slavia Praga, è tempo di pensare alla Serie A e alla sfida di oggi alle ore 15:00 con il Verona, al Bentegodi. Una sfida difficile che vede gli scaligeri con due vittorie consecutive alle spalle e una salvezza ancora tutta da scrivere, non sarà quindi un match facile per il Milan. Nonostante il finale di stagione importante e tutto da vivere, la dirigenza è alle prese con la questione del nuovo stadio ed è importante garantire sicurezza per il futuro e vicinanza alla squadra per raggiungere determinati obiettivi.

Nelle ultime settimane si è parlato di quello che sarà il futuro di Inter e Milan e che fine farà lo stadio San Siro. Al giorno d’oggi gli impianti sportivi sono motivo di dibattito attuale e il club rossonero è da sempre stato molto vigile sul nuovo stadio da costruire. Arriva una notizia a sorpresa per i tifosi, che sperano di avere certezze al più presto.

Milan, pronta la lettera per il nuovo stadio: notizia a sorpresa

Secondo quanto riferito da Il Giornale, il club ha acquistato l’ultima fetta di territorio per costruire il nuovo impianto. Nella giornata di domani il Milan è pronto a far partire in mattinata la lettera per l’avvio dell’accordo di programma con la regione Lombardia.

Un vero e proprio segnale di svolta per la tifoseria, che tra qualche anno potrebbe abbandonare definitivamente lo storico tempio del calcio italiano e trasferirsi in quello che sarà uno degli stadi più belli e innovativi d’Europa.

Nei giorni scorsi, l’assessore addetto alle Opere pubbliche di San Donato Milanese Massimiliano Mistretta ha dichiarato che non saranno le indagini in corso sulla proprietà del Milan a bloccare il progetto. Intervistato da Affari Italiani, Mistretta considera il progetto futuro molto valido e l’iter stabilito verrà proseguito.

L’idea merita di essere presa in considerazione e alla fine spetterà al Milan analizzare tutte quelle che saranno le proposte sul piatto. Non è quindi da escludere che la società presenti ancora qualche problema sul futuro del nuovo stadio, ma la direzione per il comune è quella giusta e la volontà di creare un impianto che possa migliorare il futuro della città e del club entusiasma molto.