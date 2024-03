Nuovo torneo per il Milan, ora è ufficiale: avversarie stellari per i rossoneri

Il Milan è pronto a partecipare al nuovissimo torneo con i club più iconici e importanti del mondo. Ecco le date e chi affronteranno i rossoneri.

Dopo il grande successo del torneo US sulla West Coast della scorsa estate, dove il Diavolo si è confrontato con squadre del calibro di Barcellona e Juventus, ecco quale sarà il torneo estivo a cui la società di Via Aldo Rossi prenderà parte nel pre campionato 2024-2025.

Un’opportunità di questo tipo è fondamentale per il Milan, non solo per mettere minuti nelle gambe ai calciatori, ma anche per il prestigio internazionale e la fama del brand. Due aspetti a cui la proprietà Red Bird tiene particolarmente.

Ecco gli impegni che la squadra di Stefano Pioli ha in programma nei prossimi mesi di luglio e agosto.

Real Madrid, Manchester City, ma non solo. Ecco chi parteciperà al Soccer Champions Tour 2024

Tramite una nota ufficiale, la società Ac Milan ha comunicato la presenza della Prima Squadra Maschile al ‘Soccer Champions Tour 2024’ che si giocherà negli Stati Uniti d’America ed a cui parteciperanno cinque dei club più importanti e conosciuti al mondo.

Manchester City, Real Madrid CF, FC Barcelona, Chelsea e Ac Milan, con i rossoneri per il secondo anno consecutivo si recheranno in terra statunitense. Le zone in cui scenderanno in campo i rossoneri saranno New York, Chicago e Baltimora. Ai fini dello spettacolo il pubblico statunitense non vede l’ora di poter ospitare squadre dal tasso tecnico altissimo e che ora avranno l’occasione di ammirare da vicino.

Gli impegni che vedranno protagonisti i rossoneri al momento sono tre:

27 luglio 2024, contro il Manchester City di Pep Guardiola campione d’Europa in carica. Match che si giocherà a New York nell’iconico Yankee Stadium;

31 luglio 2024, contro il Real Madrid di Vinicius Junior e compagni dove potrebbe esserci anche Kylian Mbappé. In questo caso lo stadio ospitante sarà il Soldier Field di Chicago, IL;

6 agosto 2024, contro il Barcellona di Robert Lewandovski. Blaugrana dunque, che per il secondo anno di fila si confronteranno con il Milan in un match pre stagionale, questa volta nella magica atmosfera del Bank Stadium di Baldimora nel Maryland;

Ecco i primi impegni ufficiali della squadra rossonera sempre molto attenta alla crescita del prestigio internazionale, utile non solo ad aumentare il numero di tifosi in giro per il mondo ma anche per aumentare il bacino di ricavi. Altro aspetto importante la vicinanza che in quei giorni si fornisce a tutte le ‘Ac Milan Academy’ statunitensi, specie a quella situata in Virginia.