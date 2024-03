Obiettivo Milan, colpo in salita: il punto sulla clausola

Diventa ancora più difficile arrivare ad uno degli obiettivi dei rossoneri. Ecco quale sarebbe la situazione riguardo la sua clausola.

Il Milan ha la testa alla sfida di domani sera. A San Siro arriva lo Slavia Praga con il quale ci si giocherà l’accesso ai quarti di Europa League. Pioli e i suoi uomini, come detto nella conferenza stampa della vigilia, sono concentrati e sanno di ritrovarsi di fronte ad un avversario difficile da battere. I cechi, infatti, hanno vinto il loro girone di Europa League lasciando alle spalle la Roma mentre in campionato sono secondi e a quattro punti dai cugini dello Sparta Praga.

Questo trofeo è diventato il nuovo obiettivo del Milan. Vincerlo significherebbe riscattare un’intera stagione fatta di molti alti e bassi ma non solo, la vittoria di questa competizione permetterebbe al Diavolo di disputare anche la Supercoppa europea contro la vincente della Champions League. Insomma, è un’occasione che i rossoneri non devono sprecare giocandosela partita dopo partita. In vista della prossima stagione, intanto, uno degli obiettivi principali del Milan diventa sempre più difficile. Ci sono, infatti, delle novità che riguardano la sua clausola, la quale potrebbe compromettere il colpo.

Le condizioni della clausola di Zirkzee

Joshua Zirkzee, attuale attaccante del Bologna, è da novembre uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, ci sarebbe delle novità riguardo la sua clausola. Ci sarebbe da considerare una percentuale da riconoscere al Bayern Monaco nel caso in cui Zirkzee venga acquistato da un club terzo. In caso di rivendita, infatti, la percentuale sarebbe del 40%.

Ci sarebbero delle novità anche per quanto riguarda la clausola pro Bayern Monaco. La cifra non sarebbe così bassa come riportato da alcuni rumors negli ultimi giorni, ovvero circa 20 milioni di euro. Secondo TuttoMercatoWeb le cifre sarebbero abbastanza diverse: per il ritorno in Germania dovrebbe esserci una base di 40 milioni euro senza considerare alcuni bonus che potrebbero far lievitare la somma a circa 50 milioni.

Per il Milan la strada che porta all’attaccante olandese si fa sempre più in salita. La società rossonera, però, non ha intenzione di mollare e le proverà tutte per cercare di aggiudicarsi il pupillo del Bologna e di Thiago Motta. Zirkzee finora ha messo a segno dieci reti e fornito tre assist in campionato facendo vedere tutto il suo talento e lanciando i Felsinei sempre più in alto in classifica.