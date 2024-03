Occhio Milan, il baby prodigio dice addio: cambia il suo futuro

Milan in allerta, il baby prodigio Francesco Camarda potrebbe dire addio ai colori rossoneri e cambiare quello che potrebbe essere il suo futuro calcistico.

Il Milan in questi anni ha fatto una crescita esponenziale, tornando ad essere una delle squadre che militano nel calcio che conta. Ai rossoneri va sicuramente riconosciuto il fatto che ha sempre avuto un certo fiuto per riconoscere i talenti, anche tra i giovanissimi. Gli esempi di giocatori rossoneri come per esempio Maldini, lo stesso capitano Calabria o il tanto discusso Donnarumma che poi sono esplosi diventati pilastri del Milan del passato e del presente ne sono un esempio lampante. Diciamo che il club rossonero sa bene come crescere i propri giocatori per renderli grandi.

Tra i giovanissimi che al momento sono in quel momento di crescita professionale c’è da inserire sicuramente Francesco Camarda, giovanissimo talento che a soli 15 anni ha già debuttato con la prima squadra in Serie A. Il classe 2008 ha dimostrato in più occasioni le proprie qualità da prima punta, che poi gli sono state riconosciute anche da Stefano Pioli o non sarebbe stato convocato per la gara contro la Fiorentina lo scorso 25 novembre a San Siro. Un esordio che sicuramente ha lasciato il segno, anche perchè il talento del giocatore rossonero non è di certo passato inosservato.

Camarda nella lista dei desideri di più di un top club

Camarda tra una settimana esatta, quindi domenica 10 marzo compirà finalmente 16 anni un momento importante per chi sogna di fare del calcio il proprio lavoro, perchè è l’età in cui si può finalmente firmare il primo contratto ufficiale. Ma il Milan non può stare proprio tranquillo perchè il rossonero è già nel mirino di diversi top club che sarebbero fortemente interessati a lui.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club e il giovane giocatore non firmeranno il contratto già tra una settimana ma ci si prenderà del tempo, questo anche a favore dello stesso Milan visto che se firmasse adesso il suo contratto potrebbe durare massimo fino all’estate del 2026, mentre se firmato a luglio potrebbe estendersi fino al 2027 compreso.

Tra Camarda e la dirigenza ci sono già stati contatti, il sogno di Francesco è quello di giocare al Milan quindi aspettare non dovrebbe essere un problema, però bisogna essere bravi a mantenere la situazione invariata. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano infatti il Milan potrebbe già avere una rivale per il ragazzo e si tratta del Borussia Dortmund. Il club tedesco è molto attratto dalle qualità di Camarda e potrebbe tentare il ragazzo con proposte allettanti per il suo primo contratto. Il Borussia non è l’unico però a mostrare interessati tra i top club c’è anche il Manchester City che, grazie al City Group, potrebbe far leva sulla volontà del giocatore di continuare a giocare in Italia ma con la maglia del Palermo. L’ottimismo che Camarda onori la parola data al Milan però resta vivido.