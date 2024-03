Okafor si prende il Milan: Pioli prepara la mossa a sorpresa

Scelta a sorpresa da parte di Stefano Pioli che è pronto a buttare nella mischia Noah Okafor dal primo minuto dopo le ultime prestazioni.

L’ultima gara giocata dal Milan contro la Lazio è stata senza dubbio molto intensa. I Rossoneri sono usciti vincitori da quella che è stata una vera e propria battaglia, dove però a far più notizia sono state le scelte arbitrali. I tre cartellini rossi, tutti abbastanza discutibili per motivi diversi, verso i giocatori della Lazio hanno certamente scaturito molte polemiche, facendo passare in secondo piano il risultato finale.

I capitolini non saranno però l’unica squadra a dover fare i conti con i tanti squalificati. Anche il Milan infatti dopo la partita di venerdì ha dovuto pensare alla squalifica di Rafael Leao, ammonito all’Olimpico e, vista la diffida, obbligato a saltare la gara casalinga contro l’Empoli di domenica pomeriggio. Assenza pesantissima per Stefano Pioli, che dovrà quindi studiare un piano B per non rischiare di perdere altri punti in un match ampiamente alla portata.

L’asso nella manica del tecnico parmense dovrebbe essere proprio Noah Okafor, man of the match contro la Lazio con il suo gol quasi allo scadere che ha regalato i tre punti al Diavolo. Lo svizzero, più volte decisivo dopo il suo ingresso dalla panchina, avrà quindi la sua chance per dimostrare tutto il suo valore partendo dal primo minuto contro i toscani a San Siro.

Leao salta l’Empoli: Pioli punta tutto su Okafor

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, con l’assenza del portoghese Pioli sembra intenzionato ad utilizzare l’ex Salisburgo come ala sinistra. In stagione il classe 2001 è stato utilizzato sia come esterno sia come punta centrale, dimostrando però di sentirsi molto più a suo agio come centravanti. Quella contro l’Empoli sarà inoltre la quarta presenza da titolare in stagione per Okafor, che da titolare ha timbrato il cartellino solo contro il Cagliari, quando ha inoltre trovato il suo primo gol con la casacca rossonera.

Occasione d’oro quindi per Okafor che domenica è chiamato ad una prova di spessore, per dimostrare di essere più di una semplice riserva da far entrare a gara in corso. Le reti stagionali dello svizzero, dopo il gol vittoria contro la Lazio, sono diventate cinque e l’obiettivo è quello di provare ad arrivare in doppia cifra a fine anno, di certo un risultato non da sdegnare per un giocatore al suo debutto in Serie A.