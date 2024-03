Pioli allarma i suoi: “Al ritorno cambierà tutto”

Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero nel post partita, il messaggio alla squadra non passa inosservato.

Vittoria importante per il Milan, uscito vittorioso dal primo confronto con lo Slavia Praga per quattro a due grazie alle reti di Giroud, Reijnders, Loftus Cheek e Pulisic. Tuttavia, il risultato non ha suscitato il pieno entusiasmo dell’ambiente milanista poiché gli ospiti hanno disputato quasi settanta minuti con un uomo in meno, ciononostante i meneghini si sono limitati a ottenere un ristretto vantaggio e hanno sofferto non poco le minacce offensive soprattutto sulle palle inattive.

Sarà dunque tutto rinviato alla gara di ritorno, il Milan è chiamato a imporre il proprio gioco a Praga nella speranza di proseguire il cammino nella competizione europea. Dopo la vittoria, lo sguardo è adesso rivolto al prossimo impegno di campionato programmato domenica pomeriggio contro l’Empoli.

Pioli a Sky Sport: “Potevamo fare di più”

I rossoneri hanno ottenuto un sufficiente vantaggio nella prima sfida degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, ma i soli due gol di scarto non hanno del tutto soddisfatto i tifosi del Diavolo. Proprio sulla sfida da poco giunta al termine, si è espresso Stefano Pioli. Di seguito quanto dichiarato dal tecnico milanista ai microfoni di Sky Sport: