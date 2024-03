Pioli avverte i suoi: “Non si può sbagliare”, poi manda un messaggio a Leao

Le dichiarazioni del rossonero a pochi istanti dal fischio d’inizio del primo atto degli ottavi di finale di Europa League.

Il Milan si appresta a scendere in campo per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, di scena nel tempio di San Siro. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 21, i rossoneri sono chiamati a ottenere un’importante vittoria per compiere passi importanti verso i quarti di finale.

I favori del pronostico sono tutti dalla parte della formazione meneghina che, tuttavia, non dovrà sottovalutare il valore dello Slavia Praga che ha già dimostrato di essere capace di mettere in difficoltà le grandi squadre.

Pioli a Sky: “Vogliamo iniziare bene”

Tutto pronto per l’andata di Milan Slavia Praga, il pubblico di San Siro è pronto a spingere i propri beniamini alla vittoria. Gli uomini di Pioli sperano di proseguire quanto possibile il cammino nella competizione che manca nel ricco palmares rossonero. Intanto, a pochi minuti dall’inizio del match, sono arrivate le parole proprio di Stefano Pioli. Di seguito quanto dichiarato dal tecnico milanista ai microfoni di Sky Sport: