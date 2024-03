Pioli, la sentenza stupisce tutti: coinvolto Inzaghi

La sentenza su Stefano Pioli sorprende i tifosi che vorrebbero una sua sostituzione. Ne ha parlato un famoso giornalista.

La stagione rossonera è da considerarsi positiva nel complesso. L’attuale secondo posto in classifica e la partecipazione ai quarti di finale di Europa League mettono in secondo piano l’eliminazione dai gironi di Champions League. D’altronde il gruppo con Borussia Dortmund, Paris Saint Germain e Newcastle era il più complicato dell’intera edizione.

Nonostante questo, una parte dei tifosi del Milan vorrebbe la sostituzione di Stefano Pioli con un altro allenatore. Non è di questa idea il famoso giornalista Paolo Condò, il quale elogia l’operato di Pioli.

Milan, Condò elogia Pioli

Intervenuto sulle pagine de La Repubblica, Paolo Condò si è espresso sull’operato dell’allenatore del Milan Stefano Pioli. Secondo il giornalista il bilancio della stagione rossonera è altamente positivo ed è offuscato soltanto dalla straordinaria stagione di Simone Inzaghi: “Negli ultimi due anni i derby sono stati senza storia e solo per questo motivo i tifosi rossoneri non riescono a giudicare positivamente l’operato di Pioli“.

Infatti, tralasciando alcune prestazioni da dimenticare per i rossoneri, attualmente sono al secondo posto in classifica proprio alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi. Lo scudetto è ormai completamente sfuggito dalle mani del Milan, ma la qualificazione alla prossima Champions League ed alla Supercoppa italiana saranno fondamentali per il prestigio e per le casse del club. Inoltre, la formazione di Pioli punta ad arrivare in fondo all’Europa League.

La doppia sfida alla Roma, valevole per i quarti della competizione, è ampiamente alla portata dei rossoneri. Un’eventuale vittoria del trofeo europeo farebbe sicuramente cambiare idea a tutto l’ambiente milanese e Stefano Pioli avrebbe alte possibilità di rimanere anche per la prossima stagione. Allontanerebbe anche la delusione dell’eliminazione dai gironi di Champions League che tanto è stata criticata all’allenatore rossonero. Come già detto, girone di ferro che era molto difficile da superare.

Ora la sosta per le nazionali darà l’occasione a Stefano Pioli ed a tutta la rosa di preparare al meglio il finale di stagione. Infatti, dalle prossime partite passerà il giudizio dei tifosi e della società che deciderà se confermare o meno l’allenatore. Paolo Condò si è espresso sulla questione e chissà se le sue parole potranno chiarire le idee di tutto l’ambiente rossonero. Resta il fatto che con il secondo posto e la vittoria dell’Europa League sarà molto difficile non confermare l’attuale allenatore.