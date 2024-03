Pioli-Milan, svolta decisiva per il futuro: la grande novità

Il futuro di Stefano Pioli al Milan può subire una svolta. La dirigenza valuterà attentamente la situazione per il suo avvenire.

I rossoneri sono reduci da una rocambolesca vittoria allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Una vittoria importante per il Milan che permette alla squadra di Pioli di rimanere viva per la seconda posizione. La Juventus difatti ha perso punti importantissimi nelle ultime partite e ora il Milan è distante di un solo punto. Il rendimento dei rossoneri nel 2024 è migliorato e ora possono esserci scelte differenti a casa Milan.

Il futuro di Pioli sulla panchina del Milan può infatti cambiare. La dirigenza non è comunque felicissima del terzo posto ma una probabile buona resa in Europa League e un secondo posto in Serie A potrebbero cambiare le carte in tavola. Il tecnico rossonero nei mesi scorsi è sempre stato al centro di voci riguardanti un suo probabile esonero, ma a questa decisione la dirigenza non è mai arrivata. Ora con Zlatan Ibrahimovic come consigliere il futuro del Milan può cambiare e anche su Pioli lo svedese avrà una certa influenza.

Il futuro di Pioli anche in mano ad Ibra

Il tecnico emiliano potrebbe avere un futuro diverso al Milan. Le voci che circolano su Pioli, infatti, sono tantissime: la dirigenza valuterà attentamente ogni scenario.

Nonostante il ritmo forsennato dell’Inter, il Milan comunque viaggia con una buona media in campionato. Stefano Pioli è riuscito a riprendere in mano il timone della sua squadra e, da inizio 2024, il rendimento è migliorato.

Il duello con la Juventus in campionato e il raggiungimento degli ottavi di finale dell’Europa League ora fanno ben sperare la dirigenza. Con il raggiungimento di questi due obiettivi il futuro di Pioli potrebbe cambiare.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport però il futuro del tecnico rossonero non passerà soltanto dai risultati ottenuti nelle competizioni. Verso fine stagione infatti la dirigenza e Pioli si siederanno ad un tavolo per comprendere le volontà e gli obiettivi di tutti. Si valuterà quindi se ci sarà lo stimolo giusto per proseguire assieme.

Un personaggio chiave in questa trattativa sarà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese avrà un certo potere in merito alla decisione del tecnico e sarà infatti lui il garante per la futura panchina rossonera. L’ex giocatore gioca un ruolo molto importante nella dirigenza del Milan e da lui potrebbero passare delle decisioni piuttosto importanti.