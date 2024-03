Pulisic stizzito dopo lo Slavia Praga: “Non è bello”

Il Milan di Stefano Pioli conquista una vittoria nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League, contro lo Slavia Praga.

Dopo aver superato i playoff contro il Rennes, per il Milan di Stefano Pioli prosegue il cammino europeo: i rossoneri questa sera sono scesi in campo a San Siro contro lo Slavia Praga, per la sfida d’andata degli ottavi di Europa League, che si è conclusa con il risultato di 4 a 2 a favore della squadra rossonera. Dopo un avvio non convincente, con Pioli che nella prima mezz’ora del match era molto arrabbiato con i suoi giocatori, il Milan conclude la prima frazione di gioco in vantaggio per 3 a 1 e in superiorità numerica. Nel secondo tempo, i rossoneri subiscono il secondo gol degli avversari, che seppure in 10 ci credono. Nel finale, Pulisic chiude i giochi, anche se il ritorno è ancora tutto da vivere.

Milan-Slavia Praga, le parole di Pulisic

Nel post partita, ai microfoni di Sky, è intervenuto Christian Pulisic, autore del 4 a 2 finale dei rossoneri, dopo una giocata di Leao: il calciatore statunitense, infatti, ha deviato leggermente il pallone in porta in occasione del tiro del portoghese nello specchio. Queste le parole sul gol e sugli obiettivi del Milan:

Ho sentito istintivamente di doverla toccare, non ero sicuro sarebbe entrata.

La cosa più importante per me è andare più avanti possibile nella competizione e provare a vincerla, stiamo parlando dell’Europa League.

Poi sulle sensazioni a fine gara, con qualche rammarico per il risultato:

Siamo contenti del vantaggio, ma è una sensazione un po’ strana: con un gol in più potevamo avere un vantaggio più ampio, ma ora non serve ripensarci, dobbiamo pensare a Praga.

Il calciatore del Milan, infatti, non si è dichiarato contento nemmeno ai microfoni di MilanTv; queste le sue dichiarazioni: