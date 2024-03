Reijnders diretto sul futuro del Milan: l’annuncio!

Il verdetto del talentuoso centrocampista rossonero spiazza i tifosi: lo ha detto sul prossimo futuro del Milan

Il Milan si gode la sosta da seconda della classe, i rossoneri si stanno rendendo protagonisti di un ottimo campionato. Oltre alla conquista del secondo posto in classifica ai danni della Juventus, che sembrava essere imprendibile, la squadra di Stefano Pioli può vantare l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Il cammino nella competizione europea regalerà una super sfida ai meneghini che, per la terza volta nel giro di un anno, incontreranno una squadra italiana nelle fasi finali di un torneo internazionale: dopo Napoli e Inter ai quarti e semifinali di Champions, in EL sarà la volta della Roma.

Non si tratterà dell’avversario più agevole da affrontare, dopo l’arrivo di Daniele De Rossi, i giallorossi si sono rialzati riuscendosi a imporsi sugli avversari. Lo scacchiere di Stefano Pioli dovrà rendersi autore di un impeccabile doppio confronto, non sarà affatto semplice avere l’ultima parola sui capitolini. D’altra parte, dopo aver perso di vista la conquista dello Scudetto che finirà nelle mani dell’Inter, i rossoneri dovranno proseguire quanto possibile il proprio percorso in campo europeo. Proprio riguardo il tema, sono arrivate le parole di Tijjani Reijnders che ha stupito tutti i tifosi.

Milan, chiara risposta di Reijnders sullo Scudetto

Tijjani Reijnders, alla prima stagione nel campionato italiano, ha dimostrato il proprio grande potenziale. Il centrocampista olandese ha avuto un grande impatto in maglia rossonera, lasciando sperare in ottica futuro. Il giovane ’98 ha dimostrato di saper dire la sua anche in un campionato molto competitivo, le sue qualità potranno essere di grande aiuto per la conquista di trofei. Proprio in merito agli obiettivi della rosa milanista, il talentuoso ex Az si è espresso ai microfoni di Rtlnieuws. Di seguito quanto dichiarato:

“Non credo che sia ancora possibile vincere lo Scudetto, ma siamo ancora secondi e in piena corsa per l’Europa League”.

Questo il verdetto di Tijjani Reijnders che ha totalmente azzerato le speranze dei pochi tifosi ancora fiduciosi in ottica Scudetto. Lo stesso centrocampista ha poi caricato l’ambiente in vista dei prossimi impegni di Europa League con la Roma di Daniele De Rossi, i rossoneri credono nella vittoria del torneo. Sarebbe una prima volta speciale per il Diavolo, i tifosi sognano in grande anche in campo internazionale: tutte le speranze sono rivolte a Stefano Pioli e ai suoi uomini.