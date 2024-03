Reijnders non ha dubbi: “Questa è la mia qualità maggiore”

Il centrocampista rossonero ha parlato di sé e del Milan in un’intervista al magazine della UEFA.

Tijjani Reijnders, giocatore del Milan da questa stagione, ha parlato ai microfoni della UEFA. Il 25enne ex-Az Alkmaar, arrivato a Milano per 19 milioni di euro, si è ritagliato il suo posto all’interno della squadra di Pioli. Da inizio stagione ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni, fornendo inoltre 2 gol e 3 assist in Serie A.

L’olandese, ha parlato anche in vista della partita di andata degli ottavi di finale dell’Europa League contro lo Slavia Praga. Competizione che ha visto il Milan, retrocesso dalla Champions League, affrontare e superare il Rennes nei play-off per accedere al turno successivo. Nelle due sfide contro i francesi, Reijnders è stato schierato titolare, giocando 90 minuti sia all’andata che al ritorno. Per i rossoneri questa coppa rappresenta adesso un obiettivo primario, visto il distacco dall’Inter in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Reijnders sicuro: “tra i miei punti di forza, c’è la qualità nel possesso palla”

Il centrocampista rossonero, durante l’intervista, ha prima parlato di Milano, definendola una città stupenda dove ci sono tante cose da fare e dove si mangia bene. Successivamente il 25enne originario di Zwolle ha parlato proprio dell’importanza di leggende olandesi che hanno avuto un trascorso al Milan: “Quando si visita Milanello, Casa Milan, si vede che l’eredità di Gullit, Rijkaard e Van Basten è molto evidente. Come olandese lo sai già, ma poi diventa chiaro quando ce l’hai davanti”.

Reijnders ha poi parlato del suo modo di essere: “Sono una persona che di solito va d’accordo con tutti e sta accadendo anche qui” – per poi dire quali sono i suoi punti di forza: “Cerco sempre di mettere in evidenza i miei punti di forza, tra questi c’è la qualità in fase di possesso palla. Sono molto confidente sul mio stile di gioco e su ciò che può portare al Milan”.