Sabatini attacca il Milan: la frase su Pulisic fa discutere

Il noto giornalista ha voluto dire la sua sul club rossonero e su Pulisic. Le sue parole sul giocatore americano fanno polemica.

Il Milan di Stefano Pioli è pronto per scendere in campo contro lo Slavia Praga e giocarsi il ritorno degli ottavi di Europa League. Il Diavolo, reduce dal 4-2 dell’andata a San Siro, vuole chiudere il discorso qualificazione e accedere alla fase successiva della competizione. L’Europa League, ormai, è un obiettivo dichiarato dal club rossonero che vorrebbe aggiungere nella propria bacheca anche questo trofeo. Per farlo avrà bisogno del miglior Milan fino a fine stagione provando a centrare la finale di Dublino in programma il 22 maggio.

Pioli e i suoi uomini vogliono riconfermarsi come una settimana fa cercando di non lasciare troppo spazio in difesa agli avversari. Lo Slavia Praga, infatti, è riuscito a segnare due reti al Milan nonostante l’inferiorità numerica. Un ostacolo in più per i rossoneri sarà sicuramente il tifo della squadra ceca che proverà a spingere i propri beniamini verso l’impresa. La società, intanto, riceve un attacco dal giornalista Sandro Sabatini che ha voluto dire la sua anche sul centrocampista Pulisic scatenando la reazione dei tifosi.

Le parole di Sandro Sabatini

Il giornalista Sabatini è intervenuto sul Twitch di “Tutti in the box” durante una diretta e ha detto la sua riguardo al Milan, al tipo di mercato fatto in estate e ha acceso una polemica anche su Christian Pulisic. Ecco le sue dichiarazioni:

“Dico questo, sperando di non farmi prendere in giro: ma tra Pulisic ed El Shaarawy che differenza c’è? Se li vedi giocare, bisogna almeno rivalutare El Shaarawy“.

Sabatini prova a toccarla piano paragonando l’attuale centrocampista americano del Milan con l’esterno d’attacco della Roma. Secondo il giornalista, Pulisic e El Shaarawy sarebbero molto simili e, quindi, bisognerebbe rivalutare molto l’attaccante della Nazionale italiana, anche lui ex giocatore dei rossoneri. Poi aggiunge:

“Su Pulisic sono combattuto tra chi mi segnala i numeri, che ha segnato gli stessi gol di Thuram pensa un po’ che percezione c’è su Thuram e invece sui gol di Pulisic”.

Secondo Sabatini, non si da molta importanza a questo calciatore che ha segnato lo stesso numero di gol del centravanti dell’Inter, il quale riceve più elogi e complimenti per il percorso fatto finora. Il giornalista italiano, inoltre, dice la sua anche riguardo al mercato fatto dal Milan in estate: