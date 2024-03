Slavia Praga-Milan, Pioli spiazza tutti: parte dalla panchina

In vista del match di Europa League di questa sera Pioli sembra intenzionato a lasciare un titolare in panchina.

In Repubblica Ceca all’Eden Arena di Praga, questa sera andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Slavia Praga e Milan. La partita, programmata per le ore 18:45, rappresenta un crocevia importante per la stagione rossonera, che essendo fuori dalla Coppa Italia e avendo 16 punti di distacco dalla capolista Inter in campionato, fa di questa coppa l’obiettivo principale della stagione.

La squadra di Pioli arriva alla partita dopo la vittoria casalinga sull’Empoli per 1-0, dove il tecnico rossonero ha fatto riposare qualche pedina importante, lasciando spazio a dei giocatori che fino ad ora hanno avuto un minutaggio più basso. Per la sfida di questa sera, l’allenatore originario di Parma, sembra intenzionato a schierare la miglior squadra possibile, per evitare sorprese indesiderate dopo il rocambolesco 4-2 di San Siro all’andata.

Sorpresa Pioli: Reijnders verso la panchina, spazio per Musah

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Stefano Pioli avrebbe in mente di far partire dalla panchina Tijjani Reijnders. Al posto del centrocampista olandese pronto l’ex Valencia Yunus Musah, che bene ha fatto nell’ultima apparizione contro l’Empoli, entrando al 62esimo proprio al posto di Reijnders. Il calciatore statunitense classe 2002 dovrebbe affiancare Adli davanti alla difesa, con Bennacer pronto a subentrare a gara in corso.

Turno di riposo quindi per Reijnders, che in stagione ha totalizzato 37 presenze in tutte le competizioni. Di queste, in solo 5 occasioni l’ex Az-Alkmaar non è stato schierato titolare. Questo dato fa capire l’importanza dell’olandese all’interno della squadra di Pioli, che beneficia soprattutto del suo atletismo e della sua fisicità davanti alla difesa. Fuori dunque uno dei marcatori della gara di andata, autore del gol del momentaneo 2-1 che aveva fatto andare il diavolo a riposo sul +1. Con Musah in campo i rossoneri perdono chili e centimetri in mediana ma guadagnano in termini di versatilità e progressione palla al piede.

I rossoneri dovrebbero schierarsi con il solito 4-2-3-1. Maignan confermato tra i pali, in difesa capitan Calabria a destra e Theo Hernandez sulla sinistra, con Kjaer e Tomori in vantaggio su Thiaw e Kalulu. A guidare il gioco a centrocampo, dovremmo vedere, come detto in precdenza, Musah e Adli, a sostegno di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Il terminale offensivo sarà il solito Giroud, che contro l’Empoli è partito dalla panchina.