ULTIM’ORA – Futuro Pioli, annuncio in diretta di Scaroni: decisione presa

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, fa chiarezza sul futuro di mister Stefano Pioli. Arriva la decisione del patron rossonero.

Il Milan di mister Stefano Pioli è pronto a scendere sul rettangolo verde dello stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la 30esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno nel mirino l’obiettivo di tenere allungare ulteriormente sulla Juventus di Allegri, uscita sconfitta dallo stadio Olimpico nella gara con la nuova Lazio di Tudor. Mentre la Viola è caccia di una vittoria di spessore per alimentare la propria ambizione europea. Quella di stasera, per la Fiorentina sarà la prima gara senza Joe Barone, scomparso prematuramente nei giorni scorsi dopo un inaspettato malore.

A pochi minuti dal match, in casa Milan ha parlato il presidente rossonero, Paolo Scaroni. Sono state molteplici le tematiche toccante dal patron della società lombarda, tra queste anche quella legata al futuro di mister Stefano Pioli. Paolo Scaroni ha sfruttato l’intervista pre gara, rilasciata ai microfoni di Sky Sport, per fare il punto della situazione sul tecnico di Parma.

Scaroni ha deciso il futuro di Pioli

Nel prepartita di Fiorentina-Milan, il presidente del club rossonero, Paolo Scaroni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando diverse tematiche. Una delle più calde è stata quella relativa al futuro sulla panchina rossonera di mister Stefano Pioli.

Prima di addentrarsi nelle questioni legate al Milan, Paolo Scaroni ha voluto ricordare Joe Barone: “Barone è stato un grande dirigente e una persona molto determinata, con un immenso amore per il calcio e per la Fiorentina. Lo ricorderemo per tante cose, ha dato un contributo importante al calcio italiano. Poi ha fatto questo Viola Park che è meraviglioso. Non lo dimenticheremo mai”.

Sulle indagini che coinvolgono il Milan: “Novità non ne ho in questo senso. Sono cose che prendono tempo. Tuttavia, sento un clima di serenità. Essere sereni è ciò che conta di più, temevo che queste indagini avessero un impatto negativo sulla squadra e invece non è stato così”.



Sul futuro di mister Pioli: “Ho sempre detto che Pioli resta sulla panchina del Milan, perché a me piacciono gli allenatori che vincono e, siccome stiamo facendo bene, mi piace Pioli. È una persona fantastica, alla quale siamo molto affezionati. Spero che anche lui lo sia con noi”.



Sicure e più che incise le ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, nei confronti di mister Pioli. Nonostante le continue voci di un possibile addio a fine stagione, la proprietà sembra essere intenzionata a proseguire con l’allenatore di Parma alla gestione tecnica dei rossoneri. Dopo una prima parte di stagione altalenante, condizionata anche dai troppi infortuni, Pioli ha riportato il Milan sulla retta via, mettendo le mani sul secondo posto in Serie A e sulla qualificazione ai quarti di finale di UEFA Europa League.