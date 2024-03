ULTIM’ORA MILAN, comincia in salita per Pioli: salterà il ritorno

Pesante tegola per il Milan di mister Stefano Pioli. Il calciatore rossonero salterà la gara di ritorno contro lo Slavia Praga.

È arrivata una pesante tegola per il Milan di mister Stefano Pioli. L’allenatore rossonero dovrà rinunciare ad una pedina chiave in vista della gara di ritorno di Europa League contro lo Slavia Praga, in programma giovedì 14 marzo. La squadra rossonera per il secondo round degli ottavi di finale, si vedrà priva di Alessandro Florenzi.

Brutta tegola per Pioli

Il Milan di mister Stefano Pioli non potrà contare sull’apporto di Alessandro Florenzi per la sfida di ritorno con lo Slavia Praga. La tegola è arrivata proprio questa sera, in occasione della gara di andata contro la formazione della Repubblica Ceca.

Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, Alessandro Florenzi si è reso autore di un brutto fallo a metà campo che gli è costato carissimo. Il difensore rossonero, in stato di diffida, è stato sanzionato dal direttore di gara Halil Meler con un’ammonizione. Cartellino giallo, arrivato dopo appena due minuti di gioco, che obbligherà ad Alessandro Florenzi di restare fermo ai box in vista del match di ritorno contro la formazione allenata da Jindrich Trpisovsky.