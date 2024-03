ULTIM’ORA MILAN – La risposta sulle indagini di Furlani in diretta

Giorgio Furlani è intervenuto in diretta per spiegare cosa sta succedendo con le indagini nella sede del Milan.

Tutto pronto da Praga per l’inizio di Slavia-Milan, sfida valevole per gli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri sono arrivati in Repubblica Ceca forti del 4-2 trovato a San Siro. Attenzione però a dare tutto per scontato perché i padroni di casa sognano l’impresa contro una delle big della storia delle competizioni europee. Tuttavia lo sguardo è spezzato: da un lato il campo, dall’alto le indagini in Casa Milan. Indagini che hanno scosso la tifoseria del Diavolo, con il susseguirsi di alcune voci sul futuro del Milan.

Infatti il Milan sta vivendo un momento particolare, siccome le indagini in sede hanno scosso l’ambiente rossonero. Soprattutto c’è da coprire il gruppo squadra e l’attuale dirigenza, siccome il lato sportivo del Diavolo è ancora in ballo. Le voci potrebbero anche dare fastidio allo staff ed ai dirigenti. Per questo motivo Giorgio Furlani ha parlato della situazione in diretta a Sky Sport, dando sicurezza al gruppo squadra ed ai tifosi rossoneri.

Caso Milan, parla Furlani

Giorgio Furlani ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando la situazione dell’inchiesta sulla proprietà rossonera in diretta. L’obiettivo del dirigente rossonero è chiaramente quello di fare chiarezza sulla vicenda, cercando di togliere le voci sulla proprietà dalla bocca di tutti.

Furlani ha detto: “C’è un’indagine in corso sulla proprietà del Milan. I fatti sono semplici. La proprietà del Milan è di RedBird, come è stato detto più volte. Le autorità possono fare delle indagini e noi abbiamo cooperato, dando loro le informazioni richieste. Siamo disponibili per tutto. Noi siamo focalizzati sul fare il nostro lavoro ed il nostro lavoro è fare in modo che il Milan abbia successo e che i nostri tifosi siano orgogliosi del club”.

Quindi Furlani ha messo in chiaro che RedBird è l’effettivo proprietario del Milan, cercando di calmare le acque. Chiaramente è questo l’obiettivo della dirigenza rossonera, soprattutto in un momento complicato come questo. Infatti da un lato c’è il mondo sportivo che non si ferma, con gli ottavi di Europa League a farla da padrone. Dall’altro lato la situazione delle indagini, che probabilmente andranno avanti per diverso tempo seguendo il giusto iter giudiziario. Per questo motivo, prima di scendere a conclusioni troppo affrettate, è opportuno lasciare che la giustizia faccia il suo corso. Il Milan lo sa ed ha concordato la sua piena collaborazione, come confermato dallo stesso Furlani.