ULTIM’ORA MILAN – Leao lascia il ritiro della nazionale portoghese

Rafael Leao lascia il ritiro della nazionale portoghese, notizia dell’ultim’ora. Il rientro rientro del fuoriclasse sorprende i tifosi rossoneri.

Dopo la vittoria portata a casa contro l’Hellas Verona, alcuni calciatori del Milan hanno preso il volo per raggiungere lil ritiro delle proprie nazionali impegnate in varie amichevoli. Tra di loro c’è anche Rafael Leao, impegnato con il Portogallo. Alla ripresa del campionato, i ragazzi di mister Stefano Pioli dovranno affrontare la Fiorentina, in un match delicatissimo. La viola non può sbagliare in vista della zona europea e il Milan vuole continuare a tenere saldo il suo secondo posto. In ottica della prossima giornata di Serie A, il Milan può inaspettatamente sorridere.

Stefano Pioli è pronto a riabbracciare il proprio gioiello, che farà ritorno in anticipo a Milanello. Il mister avrà a sua disposizione il portoghese e potrà seguirlo in allenamento insieme agli altri rossoneri. Leao sarà quindi pronto sia fisicamente che mentalmente per le prossime sfide che lo aspettano. Non sarà un finale di stagione facile e mister Pioli è tenuto anche ad affidarsi alle giocate dei propri singoli.

Leao torna in gruppo: la notizia fa felice Pioli

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio profilo X, il CT Martinez ha escluso l’esterno d’attacco per scelta tecnica. La gara con la Slovenia non vedrà quindi protagonista Rafael Leao, che è pronto a ripartire e tornare in campo a Milanello per unirsi al gruppo e preparare i prossimi impegni. Pioli tira un sospiro di sollievo alla notizia del suo ritorno. Nelle scorse pause nazionali, il Milan si è trovato a dover far fronte a diversi infortuni ma per fortuna il ritorno di Leao non ha nulla a che vedere con questo. L’unico calciatore che ha dovuto far ritorno per questo motivo è stato Bennacer, che ha fatto ritorno a Milanello per accertare le sue condizioni.

Dopo la vittoria con lo Slavia Praga, che ha visto protagonista proprio l’ex Lille con un gol spettacolare, il club rossonero si prepara ad un finale di stagione scoppiettante in tutte le competizioni. Dai quarti di finale con la Roma, fino ad arrivare all’obiettivo quasi raggiunto delle prime 4 posizioni in campionato.

In Serie A la situazione rossonera sembra essere al sicuro. Dopo aver superato la Juventus, il Milan si è lanciato senza problemi verso il secondo post e la qualificazione alla prossima Uefa Champions League sembra essere oramai scontata. Sarà da capire se nel finale di stagione alcuni calciatori otterranno la conferma da parte della dirigenza oppure dovranno trovare una nuova sistemazione in un nuovo club. Anche la posizione del tecnico emiliano è in bilico, dopo 5 anni sulla panchina rossonera.