Ultim’ora Serie A: annuncio ufficiale su Milan-Inter

La Lega Serie A ha ufficializzato le date di alcune delle ultime giornate di campionato: sorpresa sul derby Milan-Inter.

Al termine dell’ultima pausa nazionali, la Serie A entrerà nel rush finale. Da un lato la lotta Scudetto ha un chiarissimo favorito, con l’Inter nettamente avanti rispetto alla concorrenza. Invece sono ancora apertissime le corse all’Europa, così come quella salvezza. In particolare i rossoneri hanno superato la Juventus al secondo posto in classifica, mantenendo un buon cammino di forma verso la Champions League. Però è chiaro che il Milan abbia messo nel mirino il sentiero che porta all’Europa League, unico modo per rendere memorabile questa stagione. Eppure c’è ancora un passaggio in Serie A che interessa, e non poco, Milano: il Derby della Madonnina.

È chiaro che i giochi sembrino ormai fatti per la seconda stella dell’Inter, però il derby resta in una dimensione a sé. In primo luogo perché la stracittadina può servire come carburante emotivo per il finale di stagione, siccome è in programma alla 33esima giornata. Poi perché il Diavolo vuole vendetta dopo la manita dell’andata. Inoltre c’è anche la possibilità per i nerazzurri di festeggiare lo Scudetto contro il Milan: scenario che sarebbe apocalittico. Dunque il derby è il main focus del finale di stagione: un derby che si giocherà di lunedì sera.

Derby, ufficiali le date

È chiaro che il Derby della Madonnina rappresenti l’ultimo grande passaggio della Serie A per Inter e Milan. Da un lato i nerazzurri sognano di vincere lo Scudetto contro il Diavolo, dando vita all’umiliazione per eccellenza. Dall’altro invece i rossoneri vogliono levarsi di dosso lo smacco della disfatta dell’andata. Insomma ci sono tutte le caratteristiche per una sfida di fuoco, che però si giocherà di lunedì sera. Infatti la Lega Serie A ha indicato orari e date della 31esima, della 32esima e della 33esima giornata di campionato. Ed è in quest’ultima che andrà in scena il derby.

Derby che verrà giocato lunedì 22 aprile alle 20:45, con la sfida Champions League Roma-Bologna a fare da antipasto. Così la Lega ha deciso di evitare la data delle domenica sera. Un messaggio che segue l’idea dell’ordine pubblico, chiaramente per i motivi di cui abbiamo parlato. Inoltre è chiaro che, se il Milan dovesse andare avanti in Europa League, il lunedì è probabilmente la scelta più giusta per lasciargli il tempo di ricaricare le batterie. Qualcuno, verosimilmente tanti, storcerà il naso scoprendo che il santo derby si giocherà di lunedì sera, appellandosi al campionato spezzatino. Tant’è che la Lega ha deciso così e così sarà derby in monday night.