Un big è cedibile, può lasciare il Milan: “Ipotesi Tonali-bis”

La società rossonera già al lavoro per il prossimo mercato estivo, possibile la cessione di un big per finanziare altri acquisti.

A Milano, sponda rossonera, ieri i giocatori sono tornati in campo per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato: Fiorentina – Milan, in programma sabato 30 marzo alle 20:45. La squadra di Pioli, arriva da 5 vittorie consecutive che hanno aiutato a ritrovare continuità e morale. Tra queste, anche i successi nella doppia sfida contro lo Slavia Praga, che hanno permesso al Diavolo l’accesso ai quarti di finale di Europa League, ormai l’obiettivo principale della stagione rossonera.

Vincere un trofeo sarebbe molto importante, non solo a livello economico ma anche per aumentare la visibilità del club. Nel frattempo, per la prossima stagione, i dirigenti rossoneri stanno già lavorando su alcuni acquisti per rendere la rosa più lunga e competitiva. Si tratta di colpi mirati, ma che potrebbero allo stesso tempo essere molto dispendiosi. Ecco perché si potrebbe pensare alla cessione di un big in modo tale che, come nel caso di Tonali, entrino diversi milioni di euro nelle casse del Milan, utili per auto-finanziare il mercato.

Mercato Milan, possibile cessione per Maignan

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, in casa Milan c’è la necessità di vendere un top player per rinforzare al meglio la squadra per la prossima stagione. La dirigenza rossonera però, al netto di offerte oltre i 100 milioni, non vorrebbe privarsi di due pezzi pregiati come Theo Hernandez e Rafael Leao. In pole position per la partenza c’è Mike Maignan, che potrebbe partire se arrivasse un’offerta intorno ai 70-80 milioni di euro.

L’estremo difensore, ha un contratto in scadenza nel 2026, e percepisce uno stipendio di 2,8 milioni di euro più bonus. L’entourage del giocatore però, forte anche dell’interesse di vari top club, vorrebbe salire drasticamente a quota 8, o almeno pareggiare i 7 milioni percepiti da Leao. L’offerta a cui aveva pensato il Milan invece, arriva a 5 milioni più bonus. La distanza tra club e giocatore dunque, potrebbe far propendere verso la decisione della separazione, con i rossoneri che, come riporta Tuttosport, considerano un portiere più sostituibile rispetto ad altri ruoli.

Maignan, arrivato a Milano dal Lille nel 2021, in questa stagione ha collezionato 37 presenze in tutte le competizioni, mantenendo la porta inviolata 14 volte e concedendo 46 gol. Rispetto alle annate precedenti, il francese sta convincendo meno, complice sicuramente un reparto difensivo meno solido rispetto allo scorso anno. Nonostante ciò, il numero 16 rossonero rimane un giocatore di alto livello, stabilmente titolare anche nella nazionale francese.