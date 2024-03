Verona-Milan, rammarico Pioli: nuovo infortunio

Piove sul bagnato in casa Milan. Pioli ha dovuto cambiare un altro giocatore per infortunio durante Verona-Milan.

Il Milan è impegnato a Verona, dopo che la Juventus ha pareggiato in casa con il Genoa. Così i rossoneri possono consolidare il secondo posto, allungando su Madama. Infatti i gol di Theo Hernandez, con polemica annessa, e Pulisc hanno messo avanti il Milano. Tuttavia non è tutto oro quello che luccica per Pioli, che ha perso per infortunio un altro difensore.

Milan, infortunio per Kalulu

Il Milan è avanti contro il Verona dopo i primi 45′ di gioco. Per ora la decidono Theo Hernandez, che però non ci sarà con la Fiorentina per il giallo subito dopo il gol, e Pulisic. Tuttavia gli occhi di Pioli si sono spostati nell’intervallo sulle condizioni di Pierre Kalulu, dopo un problema nella prima metà di gara.

Infatti Pioli è stato costretto al cambio, dopo che Kalulu ha dimostrato di non poter continuare. Infatti il difensore francese ha accusato, come raccontato su DAZN, una piccola distorsione al ginocchio sinistro. Distorsione che l’ha costretto a lasciare il terreno di gioco anzitempo.

Dunque non si tratta di un altro infortunio muscolare per il Milan, ma solo di una leggere distorsione per Kalulu. Soddisfazione leggerissima per lo staff tecnico rossonero, che ora deve assicurarsi delle condizioni del difensore centrale, sostituito poi da Gabbia.