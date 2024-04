“Andrebbe al Milan”, clamoroso annuncio sull’ex Inter: l’opinionista non ha dubbi

L’opinionista non ha dubbi sul futuro del Milan e ai microfoni di DAZN si lascia andare ad una clamorosa rivelazione su un ex giocatore dell’Inter.

Stefano Pioli può sicuramente ritenersi soddisfatto della crescita fatta dal suo Milan in questi ultimi due mesi e mezzo. Dopo le difficoltà che i rossoneri hanno dovuto affrontare durante la prima parte di campionato, soprattutto a causa dei tanti infortuni, adesso la situazione è piacevolmente cambiata. Il Milan ha vinto tutte e sei le ultime gare giocate, di cui: due in Europa League con lo Slavia Praga che ha regalato ai rossoneri la qualificazione ai quarti e quattro in Serie A. Oltretutto la vittoria contro la Fiorentina di sabato al Franchi ha regalato alla squadra di Pioli anche una sicurezza in classifica. Il Milan ha approfittato del l’ennesimo passo falso della Juventus, concretizzando la sua posizione al secondo posto e aumentando il distacco dai bianconeri.

Ad inizio stagione l’obiettivo dei rossoneri era la seconda stella, poi i risvolti sono stati altri, adesso nel mirino del Milan c’è un posto in Champion League per il prossimo anno, per riscattarsi dall’uscita ai gironi, avvenuta in questo. Oltre al pass per l’Europa che conta, a Milanello si vuole provare a fare bene anche in Europa League e magari provare a vincere per la prima volta nella storia rossonera la competizione.

Behrami su Icardi: “Sarebbe capocannoniere in Serie A col Milan? Sì”

Questo Milan insomma sta sorprendendo tutti, anche se le qualità della squadra non erano mai state messe in discussione, nemmeno nel periodo più critico. A dire la sua sulla prossima stagione dei rossoneri è stato l’ex calciatore Valon Behrami che è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Se devi cercare una squadra anti-Inter in futuro la rivedi nel Milan. Con questo allenatore e con un’aggiunta di 2-3 pezzi. Obiettivamente è quella che, nei confronti dell’Inter, ha un gap minore rispetto alle altre”.

Insomma secondo Behrami il Milan al momento a livello di gioco, di rosa e di potenziale è l’unica che nel prossimo campionato potrà giocare ad armi pari con l’Inter, che sarà quasi sicuramente Campione d’Italia in carica.

L’ex giocatore poi ha fatto una rivelazione sorprendente anche su un giocatore che la Serie A, ma soprattutto gli stessi nerazzurri conoscono bene, Mauro Icardi: “Se Icardi avesse la possibilità di tornare a Milano, secondo me lui la coglierebbe”. “Sarebbe capocannoniere in Serie A col Milan? Sì, facile”

Behrami ha poi fatto il paragone con Lautaro che ormai è diventato la punta di diamante dell’Inter per eccellenza: “Batte Lautaro? Sì certo. E’ un giocatore a cui piace osare, lo hanno sempre criticato ma lui ha fatto vedere che è dotato di freddezza, le responsabilità non gli pensano. Per me è straordinario anche per quello che può creare come ambiente”.