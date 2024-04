Calciomercato Milan, in salita il colpo a centrocampo: quanta concorrenza dalla Premier

Aumenta la concorrenza per uno degli obiettivi di mercato del Milan. Due club di Premier League l’hanno messo nel mirino.

Il momento di forma del Milan lascia diverso rammarico per quello che è stato il cammino in stagione dei rossoneri. Infatti il momentaccio autunnale ha distrutto le speranze Scudetto del Diavolo, che ora si trova stabilmente al secondo posto. Dall’altro lato gli uomini di Pioli possono provare a rendere memorabile quest’annata con il proprio cammino in Europa League, Roma permettendo. È chiaro che la dirigenza rossonera in questo momento sia concentrata sulla programmazione per la prossima stagione, passando quindi dal calciomercato. In particolare il Milan ha diversi obiettivi, divisi tra centrocampo ed attacco, dove ci sarà da sostituire Olivier Giroud.

Tuttavia il focus del momento è su Youssouf Fofana, nel mirino del Diavolo da diverso tempo. Il centrocampista del Monaco va in scadenza nel 2025, il che lo rende un possibile affare. Infatti il Monaco ed il giocatore non hanno intenzione di proseguire insieme al termine del contratto. Tuttavia negli ultimi giorni la concorrenza si sta facendo difficile da gestire per i rossoneri, dato che ci sono alcune squadre di Premier League sul centrocampista. Infatti, come raccontato da Nicolò Schira, Tottenham e West Ham stanno seguendo il centrocampista per puntarlo nella finestra di mercato estiva.

Fofana, aumenta la concorrenza

Youssouf Fofana è uno dei profili più interessanti per il calciomercato del Milan. Il classe ’99 abbina ottime doti fisiche alle buone capacità di inserimento, considerando come abbia segnato 2 gol e fornito 3 assist in Ligue 1. Tuttavia il Milan non è l’unica squadra a seguire con cure il centrocampista e la concorrenza sta salendo. Infatti, secondo Nicolò Schira, il centrocampista è finito nel mirino del West Ham e del Tottenham, facendo comparire un sorriso sul volto dei dirigenti del Monaco. Infatti il giocatore va in scadenza nel 2025 e questa sessione potrebbe essere l’ultima per monetizzare con una cessione.

In più la lotta tra due squadre di Premier League potrebbe un’asta per Fofana, un’asta che di sicuro non fa bene alle ambizioni del Milan. Non perché i rossoneri non abbiano chance di portare a Milanello il centrocampista, ma perché le possibilità di spesa sono diverse. Di conseguenza il Diavolo dovrà puntare su un’altra strada per riuscire ad arrivare a Fofana, cioè trovare l’accordo con il giocatore. Dopodiché si passerà a trattare con il Monaco, anche se il club del principato preferirebbe decisamente la lotta serrata tra West Ham e Tottenham. Ora sta al Milan valutare le proprie priorità e decidere come muoversi: la strada è più in salita.