Leao titolare, la rivelazione di Pioli: per mettere in crisi l’Inter

La sera del Derby della Madonnina è arrivata: Milan e Inter sono pronte allo scontro diretto, con i Nerazzurri al primo match point Scudetto. Le parole di mister Pioli a DAZN.

Il cielo su Milano sta per accendersi grazie ad uno degli incontri più affascinanti del calcio europeo. Quel Derby della Madonnina che, questa sera, ha un sapore ancora più particolare. L’Inter, dopo la sua volata in solitaria sul tetto della classifica di Serie A, con una vittoria potrà finalmente cucire lo Scudetto sul petto.

Il Milan, però, non ha intenzione di fare ai cugini nerazzurri un regalo facile. E dopo la deludente eliminazione dall’Europa League di giovedì sera, verrà messo in campo il massimo impegno per rialzare l’umore dei tifosi e allungare sulla terza in classifica.

Diversi gli ingredienti imprescindibili che il gruppo guidato da Stefano Pioli dovrà schierare in campo. Fra questi, l’orgoglio e la passione di indossare la maglia rossonera che, oggi, ha un valore ancora più alto. Proprio su questo ha fatto leva il tecnico rossonero, che ha così parlato ai microfoni di DAZN.

Pioli: le parole che scaldano Milan-Inter

Pochi minuti al fischio d’inizio fra Milan e Inter. Con la ‘Scala del calcio’ pronta ad accogliere una partita che si prospetta ancor più emozionante del solito. Per i Nerazzurri, quella di stasera, è un’occasione unica: festeggiare la seconda stella nel proprio stadio, ospitati dal Milan.

Un match che i due tecnici hanno preparato con molta attenzione e senza lasciare che ansia e aspettative potessero rovinare la festa, qualsiasi essa sia. Proprio Stefano Pioli ha così parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio del match, consapevole del peso di questo Derby che i Rossoneri non vincono ormai da troppo tempo.

La scelta che più di tutte ha stupito è stata quella di schierare il numero 10 rossonero Leao come seconda punta. Per cui il tecnico ha risposto così:

Leao punta? L’idea è quella di dare meno riferimenti e più profondità.

Lo scopo, dunque, è quello di mettere in difficoltà gli avversari. E, nel farlo, non perdere mai la guardia nella fase difensiva, dove il Milan ha già volte peccato nel corso di questa stagione. Pioli sa di cosa è capace l’Inter, i ragazzi di Inzaghi lo hanno dimostrato negli ultimi incontri, e vuole cambiare questa sera la narrativa.

Una partita fondamentale da entrambe le parti: per la sponda nerazzurra vale lo Scudetto. Per la sponda rossonera, vale un’intera stagione.