Maldini a sorpresa: l’annuncio sul ritorno al Milan!

Maldini può tornare al Milan? Sembra incredibile, ma il diretto interessato ne ha parlato a sorpresa, spiazzando i tifosi.

Il Milan sta viaggiando verso il proprio finale di stagione con la consapevolezza di avere basi solide per il prossimo anno. È vero che il distacco dall’Inter è ampio, ma il trend dell’ottimo periodo del Diavolo fa bene sperare nella prossima stagione. Tuttavia è chiaro che tantissimo dipenderà dal mercato estivo, sempre pronto a sparigliare le carte dei campionati. In particolare in casa Milan è partito il casting per il nuovo attaccante, siccome Giroud saluterà a fine stagione per accasarsi in MLS. Di conseguenza si sentono rumors, parole degli agenti e dichiarazioni dei diretti interessati che provano a giocarsi una fiche.

In particolare il nome da sogno per il Milan resta quello di Joshua Zirkzee. Tuttavia l’interesse della Juventus e soprattutto dell’Arsenal potrebbe ridurre le possibilità rossonere e far vacillare l’attaccante del Bologna. Così i rossoneri si stanno guardando attorno per cercare di capire il da farsi, visionando diverse possibilità. Tornando al discorso del lancio della fiche c’è da sottolineare come Daniel Maldini ci abbia provato, anche perché quel nome appartiene alla tradizione rossonera. L’attaccante del Monza, protagonista di una buona parte centrale di stagione, si è raccontato a Sport Week, spiegando la sua voglia di Milan.

Maldini: “Al Milan per giocare”

Non è un segreto che Daniel Maldini vorrebbe tornare a Milano, sponda rossonera. Come potrebbe essere altrimenti per un giocatore che porta quel nome sulle spalle? Inoltre il classe 2001 ha trovato un buon momento al Monza, confermato dai 3 gol ed 1 assist in Serie A. Di conseguenza è possibile che uno sguardo possa cadere anche su di lui, nonostante non sia un attaccante pure. In merito Daniel Maldini ha detto: “Tornare al Milan è sempre un’opzione ed un desiderio, ma il Monza mi sta dando tanto. Se tornassi, lo farei son l’obiettivo di giocare, non voglio stare seduto in panchina”.

Più chiaro di così è difficile, come è difficile che il figliol prodigo torni a Milanello, per lo meno in questa sessione di mercato. È chiaro che serva un exploit quantomeno per attirare l’attenzione rossonera su di sé. Poi magari una mano può arrivare da Ibrahimovic, anche se Maldini ha ammesso di non averlo sentito: “Non ho sentito Ibra. Però parlo ed esco con Leao, Giroud, Calabria e Florenzi”. Chissà che una buona parola non possa proprio arrivare da qualche senatore rossonero. Tuttavia la possibilità di rivedere Maldini in rossonero al momento non resta nient’altro che una romantica suggestione.