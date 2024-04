Mercato Milan, nuovo nome per la difesa: arriva dall’Inghilterra

La dirigenza rossonera avrebbe individuato il giusto profilo da inserire nella difesa in vista della prossima stagione.

A Milano, in casa Milan, c’è ancora odore di big match. Dopo la sfida tutta italiana di Europa League contro la Roma e il “derby della Madonnina” contro l’Inter, domani alle 18:00 i rossoneri saranno impegnati all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Una partita più che mai delicata, che vede affrontarsi la seconda e la terza forza del nostro campionato. Una vittoria, varrebbe per il Diavolo il consolidamento del secondo posto in classifica e una grande iniezione di fiducia in seguito alle pesanti sconfitte incassate di recente.

Per la partita di Torino, Pioli dovrà affrontare una vera e propria emergenza per quanto riguarda il reparto difensivo. Calabria, Theo Hernandez e Tomori non saranno disponibili causa squalifica, mentre Kalulu e Kjaer sono ancora ai box, alle prese con i propri infortuni. Davanti a Maignan dunque, agiranno con tutta probabilità Gabbia e Thiaw come difensori centrali, mentre sulle fasce ci saranno Florenzi e Musah, che verrà adattato a terzino.

Mercato Milan, per la difesa si pensa a Diego Carlos

A Milanello si parla sempre di difesa anche in ottica calciomercato. Geoffrey Moncada e tutta la dirigenza rossonera, come riportato dal quotidiano spagnolo AS, starebbero pensando di ingaggiare il difensore brasiliano Diego Carlos in vista della prossima stagione. Il centrale nativo di San Paolo è attualmente in forza all’Aston Villa, dove è arrivato nel 2022 per 31 milioni di euro dopo aver giocato 3 ottime stagioni in spagna, al Siviglia.

Il difensore classe 1993, in questa stagione, ha totalizzato 33 presenze in tutte le competizioni e ora il suo valore si aggira attorno ai 16 milioni di euro. Come riporta però il giornale sportivo spagnolo, non si tratterà di un operazione facile. Il brasiliano infatti, ha ancora due anni di contratto con i “Villans”, che sicuramente cercheranno di recuperare parte dell’investimento fatto due anni fa.

Non ci sono ancora stati contatti tra le parti, ma presto la situazione si evolverà. In stagione Diego Carlos è comunque stato uno dei giocatori più utilizzati da Emery nel reparto difensivo, totalizzando finora 2.188 minuti, dietro solo a Ezri Konsa e Pau Torres, rispettivamente a quota 3.831 e 2.850. Il brasiliano è dotato di un’ottima tecnica con entrambi i piedi e ha dimostrato nel corso degli anni una buona abilità nel gioco aereo, nonostante un’altezza nella norma (1,85 m).