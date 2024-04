Mercato Milan, svolta per l’estate: l’agente si muove

Il Milan continua a guardare in Serie A per rinforzare il reparto arretrato. La società rossonera resta con gli occhi puntati su un difensore della nazionale italiana.

Oltre alla questione centravanti, il Milan questa estate dovrà sbrogliare anche i nodi legati al reparto arretrato. Sono molteplici i nomi che la società rossonera starebbe monitorando con particolare attenzione in vista della prossima sessione di calciomercato. I profili che continuano a girare in modo costante in orbita Milan sono quelli di: Maxence Lacroix del Wolfsburg, Alessandro Buongiorno del Torino, Lilian Brassier del Brest, Tosin Adarabioyo del Fulham, Jakub Kiwior dell’Arsenal, Lloyd Kelly del Bournemouth e Aaron Anselmino del Boca Juniors.

Tra questi tanti nomi per la difesa, ce n’è sarebbe uno che spicca su tutti, quello di Alessandro Buongirono. Il centrale del Torino si prepara a diventare l’oggetto del desiderio del Milan per la prossima finestra di calciomercato. La società rossonera ha fatto un tentativo per il giocatore già nel mese di gennaio, rimediando un secco no dal club di Urbaino Cairo. Alessandro Buongiorno sarebbe diventato un pensiero fisso in casa Milan, il primo nome sulla bocca degli operatori di mercato della società rossonera. Il vice capitano del Torino, di fatto, rispecchierebbe a pieno tutte le caratteristiche del tipo di difensore che il club rossonero sta cercando.

Buongiorno lancia un segnale al Milan

Alessandro Buongiorno si appresta a diventare uno dei tormentoni estivi della prossima finestra di calciomercato, così come lo è stato nella sessione di gennaio. Dopo i tentativi nella campagna acquisti invernale, la società lombarda starebbe studiando in maniera dettagliata l’affondo che potrebbe portare il difensore della nazionale italiana in maglia rossonera.

Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, Alessandro Buongiorno si sarebbe detto pronto per sposare un progetto di una big. Il difensore del Torino, di fatto, avrebbe dato mandato al suo agente, Giuseppe Riso, di ascoltare ogni tipo di offerta che potrebbe arrivare sia dalle big di Serie A che da quelle di Premier League. Il Milan starebbe preparando l’affondo per sbaragliare la concorrenza, con la consapevolezza che per strappare il via libera di Urbano Cairo servono almeno 40 milioni di euro. Il costo del cartellino potrebbe salire ulteriormente qualora Buongiono disputasse un Europeo da protagonista con l’Italia di Spalletti.

Oltre alle questione difensore, il Milan resta concentrato anche sul tema centravanti. Il club rossonero sta continuando ad osservare diversi profili per far fronte all’addio a fine stagione di Olivier Giroud. I nomi in orbita Milan rimangono quelli di: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda. Non solo difesa e attacco, il Milan è intenzionato a rinforzare anche il centrocampo. Per innalzare la qualità e la quantità della mediana, il club rossonero starebbe vagliano le piste che portano a Khephren Thuram del Nizza e Youssouf Fofana del Monaco.