Milan, clamorosa rivoluzione in vista: la posizione di Furlani

All’interno delle gerarchie rossonere potrebbe esserci aria di cambi. C’è un nome ad insidiare la posizione di due membri.

Il Milan domani sarà impegnata nella prima della doppia sfida europea contro la Roma. Sarà una partita che farà da spartiacque e il cammino europeo è importante per i rossoneri. In Serie A la classifica è al sicuro e il pass per la prossima, e nuova, edizione della Champions League è già conquistata. Negli impegni del calendario rossonero spuntano però quelle che potrebbero essere delle novità all’interno della società rossonera e dello staff dirigenziale.

Attualmente il presidente Gerry Cardinale è ancora affiancato dalle figure di Moncada, Furlani e Ibrahimovic, ma le carte in tavola possono cambiare. Difatti il numero uno di RedBird potrebbe portare a Milano una figura che ora si trova in Francia. Si tratta di Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa e un suo probabile arrivo dettato da un motivo preciso potrebbe cambiare il futuro dello staff dirigenziale del Milan; la notizia.

Comolli a Milano se RedBird cede il Tolosa?

La società americana potrebbe cedere il club francese e così Comolli potrebbe trovarsi catapultato nel mondo Milan; le figure di Moncada e Furlani così potrebbero cambiare.

Il Milan presto dovrà iniziare a fare le sue mosse in ambito calciomercato per la finestra estiva. Adesso però si pensa ancora alla stagione in corso per chiudere al meglio ciò che è stato iniziato. Nel frattempo arriva una nuova notizia per il Milan.

Difatti a Milano potrebbe esserci una nuova figura in un futuro prossimo e si tratta di Damien Comolli. Comolli è l’attuale presidente del Tolosa, controllato anch’esso da RedBird, e una eventuale cessione del club potrebbe avvicinare Comolli, in ottimi rapporti con Cardinale, all’ambiente rossonero.

Secondo Tuttomercatoweb il suo ruolo ipotetico sarebbe quello di amministratore delegato ed è chiaro che questo potrebbe mettere chiaramente a rischio il futuro dell’attuale Ad rossonero: Giorgio Furlani. Non è noto se questa possa essere una decisione legata all’inchiesta della FIGC aperta proprio verso l’Ad ma per lui potrebbe forse esserci poi un nuovo ruolo all’interno della società americana, forse anche lontano dal Milan.

Tuttavia non solo Furlani, anche la figura di Geoffrey Moncada potrebbe cambiare dato che Comolli potrebbe portare con sé un suo collaboratore che prenderebbe il posto di Moncada. Dunque all’orizzonte potrebbe esserci aria di novità per il Milan e l’inserimento di una nuova figura nella dirigenza, che gode del sostegno di RedBird, potrebbe far saltare le figure che oggi conosciamo al Milan.