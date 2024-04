Milan, colpo dalla Bundesliga: ma c’è anche l’Inter

Il Milan ha messo nel mirino un talento in Bundesliga. Attenzione però all’inserimento dell’Inter per il derby di mercato.

Il Milan ha ormai congelato la sua posizione in Champions League, dopo aver staccato la Juventus nella lotta per il secondo posto. Di conseguenza il campionato ha perso di significato per i rossoneri che, verosimilmente, sfrutteranno le proprie energie per cercare di andare avanti in Europa League.

Infatti un trofeo europeo potrebbe rendere memorabile questa stagione, che altrimenti sarebbe buona, ma non straordinaria. Dunque in questo finale di stagione la squadra e lo staff saranno concentrati sul finire bene l’anno, puntando in particolare l’Europa. Invece lato dirigenza c’è da programmare la prossima annata, passando per il mercato, e da dare uno sguardo alla situazione proprietà.

Il Milan si muoverà su delle basi che già conosce per il mercato estivo. In primo luogo c’è da salutare Olivier Giroud, che ha deciso di viaggiare verso gli States dove probabilmente chiuderà la sua carriera. Dunque è chiaro che uno dei primi obiettivi sia quello di trovare un nuovo attaccante, dato che la promozione di Jovic sembra improbabile.

Tuttavia è anche a centrocampo che il Milan cerca un colpo importante, magari ricalcando quello alla Loftus-Cheek. Infatti, secondo Calciomercato.com, i contatti con lo Schalke 04 per Ouédraogo, sono vivi e ben accesi.

Milan, piace Ouédraogo: c’è anche l’Inter

Non è un segreto che il Milan stia già programmando la prossima stagione. L’obiettivo numero uno resta quello del bomber, con Zirkzee che è chiaramente in cima alla lista dei desideri rossonero. Tuttavia è altrettanto chiaro che il mercato non si faccia con un unico acquisto ed il Milan sta monitorando altre situazioni. In particolare, secondo Calciomercato.com, il Diavolo ha messo nel mirino Ouédraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04.Le caratteristiche sono simili a quelle di Lotfus-Cheek: gran fisico e ottimo senso dell’inserimento. Tuttavia è chiaro che l’età giovanissima del centrocampista possa creare diversi dubbi tra i tifosi.

Eppure il Milan segue il giocatore da diversi anni ed ha intensificato i contatti nelle ultime settimane, con l’obiettivo di portare Ouédraogo a Milanello in estate. Obiettivo per altro non impossibile, siccome nel contratto del classe 2006 è presente una clausola rescissoria, anche se il Diavolo preferirebbe uno sconto.

Tuttavia la questione è complicata, dato che ci sono diverse squadre in Germania che seguono il giocatore da vicino, come il Bayern Monaco ed il Bayer Leverkusen. Inoltre il giocatore è apprezzato anche in Serie A dall’Inter e soprattutto dal Napoli. Però la volontà del Milan è chiara e di contatti sono avviati con l’entourage del giocatore e con lo Schalke: il nuovo viaggio in Germania della dirigenza i rossoneri può essere decisivo ai fini della trattativa e la stessa cosa vale per Lacroix.