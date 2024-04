Milan, colpo di scena Thiago Motta: l’annuncio dell’agente

Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, ha parlato del futuro dell’allenatore del Bologna, in scadenza quest’estate.

Il Milan è reduce dall’importante vittoria di Firenze, che ha ipotecato così il secondo posto in classifica. Ora il Diavolo può concentrarsi sul finire nel miglior modo possibile la stagione, magari regalandosi ancora delle belle nottate europee. Inoltre per un determinato periodo della stagione la vittoria dell’Europa League sembrava essere la conditio sine qua non per la permanenza di Pioli, ma le cose sembrano cambiate. Infatti il board dirigenziale del Diavolo ha rinnovato la fiducia al tecnico rossonero, anche se l’ultima parola arriverà nel finale di stagione. Tuttavia le voci su un cambio in panchina continuano a susseguirsi.

I nomi sono sempre gli stessi: Antonio Conte e Thiago Motta. Il primo è libero ed il Milan ci ha già parlato, senza però avere trovato un sì da parte dell’allenatore salentino, dato che ci sono diverse big europee su di lui. Invece la situazione del tecnico del Bologna è diversa, dato che sta portando il Bologna in Champions League. In particolare il suo agente Canovi ha parlato del suo futuro a TMW Radio. Canovi ha detto: “Il discorso è semplice, la gente non si rende conto di cosa sta facendo il Bologna. La priorità di Motta non è il suo futuro al momento, ma il Bologna”.

Futuro Thiago Motta, parla l’agente

Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, è tornato a parlare del futuro del suo assistito. In particolare Canovi ha rilasciato le classiche dichiarazioni di circostanza, passando però alcuni messaggi importanti. Infatti Canovi ha detto: “Motta sente sulle spalle il peso della situazione, non può pensare ad altro al momento”. Però prima o poi il campionato finirà ed il Bologna saprà quale sarà il proprio destino e Motta prenderà un decisione sul suo futuro. Decisione di cui Canovi non ha deciso di parlare, ma ha lasciato diversi indizi.

Canovi ha continuato In questo modo: “Escono tante cose, ma si parla del nulla. Non ci sono accordi o dialoghi. L’unica realtà è che ha un contratto in scadenza con il Bologna. Resterà? Non posso dirlo perché non ci sono trattative aperte con nessuno”. Tuttavia Canovi ha concluso guardando al panorama europeo con attenzione: “La conferma di Xabi Alonso ha aperto per Liverpool e Bayern Monaco alcune candidature importanti, così come per il Barcellona. Sono tre panchine interessanti ed ambite”. Di conseguenza attenzione anche al panorama internazionale per l’allenatore del Bologna, che potrebbe godere di una grande considerazione tra le dirigenze delle big europee.