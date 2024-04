Milan-Inter, Pioli stupisce tutti: mossa inedita con Leao

La mossa di Pioli può sorprendere Inzaghi. L’allenatore del Milan è pronto a schierare Leao in una posizione inedita.

Questa sera il derby tra Milan ed Inter si prenderà gli occhi di quasi tutta la Serie A e non solo. Non è un segreto che il Derby della Madonnina sia, per lo meno in questo caso, anche il derby Scudetto. Infatti se l’Inter dovesse vincere si prenderebbe matematicamente lo Scudetto numero venti della sua storia. Così facendo i nerazzurri si cucirebbero sul petto la seconda stella, proprio nel giorno della stracittadina con il Milan. Un Milan irriconoscibile in questo finale di stagione, dopo che i rossoneri avevano mostrato una sana dose di continuità per tutta la seconda metà di stagione.

Tant’è che il Diavolo dovrà raccogliere ciò che può da questo rush finale, che fin qui ha solo portato l’amaro in bocca. In particolare la figura di Stefano Pioli è quella decisamente più in bilico, considerando come il connubio con l’Europa League avrebbe potuto metterlo al riparo dal cambio di rotta. Ormai c’è solo l’onore da difendere per il Milan e per il suo allenatore, che potrebbe variare qualcosa nel big match di questa sera a San Siro. Infatti c’è da notare come Rafael Leao possa agire da falso nove, magari testando qualcosa di interessante.

Milan-Inter, le probabili

Questa sera va in scena a San Siro, miglior teatro possibile, il derby Scudetto tra Milan ed Inter. I nerazzurri, battendo il Diavolo, sarebbero matematicamente Campioni d’Italia, cucendosi al petto la seconda stella. È chiaro che ai rossoneri sia rimasto poco da raccogliere in stagione, ma evitare lo scenario dell’Inter campione nel derby è sicuramente uno stimolo. In particolare Pioli potrebbe cercare di sorprendere Inzaghi con la posizione di Leao, provato falso nove secondo La Gazzetta dello Sport.

Come sempre ci sarebbe Maignan tra i pali, pronto a guidare la linea difensiva composta da Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez. Dopodiché a centrocampo spazio per le geometrie di Adli e Reijnders, così da mettere qualità nel palleggio del Milan. Davanti invece Pioli ha deciso di cambiare, non nelle idee, ma negli interpreti. Infatti Pulisc, Loftus-Cheek e Musah agiranno come terzetto di fantasisti alle spalle di Rafael Leao, lanciato come falso nove. Vale la pena ricordarsi che sono passati tre anni dall’ultima volta in cui il portoghese ha fatto la punta (Atalanta; 2020-21).

Quindi saranno Loftus-Cheek e Musah a mettere fisicità nel centrocampo rossonero, mentre Pulisic e Leao hanno gli strappi dalla loro parte. È chiaro che la mossa di Pioli ha l’obiettivo di togliere riferimenti alla solidissima difesa dell’Inter, magari cercando anche di ripartire con intelligenza, qualità e velocità.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao