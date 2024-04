Milan-Lecce, pagella da urlo: “Lo aspettavano: è arrivato”

C’era attesa sul giocatore del Milan ed ora è arrivato, trovando una partita bellissima contro il Lecce a San Siro.

Il Milan ha centrato un’altra vittoria nel suo rush finale di Serie A, battendo per 3-0 il Lecce. Un’ora è stata sufficiente al Diavolo per sbarazzarsi dei salentini, blindando così in maniera praticamente effettiva. Da ciò nasce il rammarico della tifoseria rossonera per la corsa Scudetto, fermatasi prematuramente in autunno per i tantissimi infortuni contemporanei. Tant’è che il Milan deve fare di necessità virtù, caricandosi probabilmente in vista dell’Europa League. Infatti la corsa europea degli uomini di Pioli può rendere memorabili la stagione del Milan, passando in primis dal derby con la Roma.

In particolare c’è chi ha iniziata veramente ad ingranare con la maglia rossonera, dopo che i primi passi in Italia erano stati complicati: Samuel Chukwueze. L’ex Villareal è stato ancora uno dei migliori della sfida, protagonista in positivo del pomeriggio rossonero. Infatti Chukwueze ha creato la situazione del gol di Pulisic con una giocata bellissima ed ha poi propiziato l’espulsione Krstovic. Si può dire che il Milan abbia trovato una nuova arma per il proprio tridente, aggiungendo una punta a Leao e Pulisic. Infatti l’ex Villareal è stato celebrato in tutte le pagelle di questa mattina, a dimostrazione della crescita che l’ala sta vivendo.

Chukwueze, crescita in rossonero

Samuel Chukwueze ha iniziato a fare la differenza con la maglia del Milan. Lo dimostrano le ultime giornate di campionato, cove l’ex Villareal è sempre stato decisivo. In particolare il giocatore del Milan sta venendo riconosciuto come una delle armi più interessanti di questo Diavolo, mettendo d’accordo i voti delle pagelle di questa mattina. Per La Gazzetta dello Sport è da 7 per aver incendiato la partita con la sua serpentina e favorendo involontariamente l’espulsione di Krstovic. Allo stesso modo Tuttosport premia con un altro 7 la crescita dell’esterno offensivo, protagonista con la sua velocità e le sue giocate.

La sfilza delle pagelle continua con un altro 7, quello de Il Corriere dello Sport. Anche qui viene celebrato il momento di grazia per l’ex Villareal, anche se forse c’è meno convinzione nella sua esplosione. Tant’è che il Milan se lo tiene stretto, soprattutto perché ha trovato un’arma importante che servirà da alternativa ai soliti noti. L’obiettivo del Diavolo era proprio questo con l’arrivo di Chukwueze: cercare qualcosa di diverso. È vero che Pioli ha dovuto aspettare il giocatore ed è vero che c’è voluto diverso tempo. Però ora sembra veramente che Samuel Chukwueze abbia trovato la sua dimensione al Milan e che il Milan abbia trovato il meglio di Chukwueze.