Milan, novità in vista della Juve: è successo a Milanello

Milan, arrivano novità in vista della gara con la Juventus. Succede oggi a Milanello, tifosi rossoneri stupiti.

Sono ore molto importanti in casa Milan, che si prepara ad affrontare la Juventus in una delle sfide più importanti e delicate del campionato. Non è un periodo semplice per il club rossonero, eliminato dalla Roma in Coppa Italia e uscito sconfitto nel derby di Milano, che ha consegnato la seconda stella nelle mani dell’Inter. Saranno giorni difficili e ai ragazzi di mister Stefano Pioli servirà la vicinanza di tutta la dirigenza.

Nella giornata di oggi sono arrivate alcune novità in vista della sfida ai bianconeri. Il match è previsto per sabato alle ore 18:00 all’Allianz Stadium, che ospiterà la seconda in classifica che nelle ultime settimane si è resa protagonista del sorpasso proprio ai bianconeri. A Milanello c’è una ‘sorpresa’ per la squadra, in vista della partita.

Verso Juve-Milan, Ibra e Moncada presenti a Milanello: il motivo

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza del Milan ha mostrato vicinanza a staff e squadra. Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada per il secondo giorno consecutivo erano presenti alla seduta di allenamento e insieme sono stati al fianco dei ragazzi per chiudere al meglio la stagione.

In un momento delicato la dirigenza rossonera ha risposto presente e le ultime partite saranno fondamentali per chiudere al meglio un’annata deludente sotto il punto di vista dei trofei e delle competizioni extra campionato. In Serie A il Milan ha dimostrato continuità e ritmo, mentre nelle altre competizioni la fatica è stata molta e la mancanza di titoli comincia a creare malcontento nella tifoseria.

I rossoneri vogliono confermare il secondo post e per farlo sarà importante non perdere a Torino. I ragazzi di mister Massimiliano Allegri con una vittoria si posizionerebbero a -2 punti dal Milan e potrebbero quindi tornare ad impensierirli. I ragazzi di mister Pioli hanno un vantaggio non indifferente sulla Juventus, ovvero le ultime partite.

Infatti, il Milan non avrà scontri diretti e a Torino è l’ultimo, mentre per la Juve ci saranno ancora Bologna e Roma da affrontare, due squadre in salute, ma soprattutto in piena corsa per un posto in Champions League. Sarà un finale di stagione pieno di colpi di scena, con il campionato italiano che si prepara a vedere 5, se non 6, club che parteciperanno alla prossima edizione della Champions.