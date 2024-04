Milan, tutti pazzi per Leao: ma l’annuncio è netto

Molti top club europei hanno messo nel mirino Rafael Leao. L’esterno del Milan ha le idee molto chiare sul proprio futuro.

Il 2024 ha rappresentato un’evidente svolta per il Milan, che da gennaio si è reso protagonista di una cavalcata ricca di vittorie e pochissimi passi falsi. I Rossoneri si sono presi, complice il crollo della Juventus, il secondo posto in classifica e sono andati avanti in Europa League, dove giovedì affronteranno la Roma di Daniele De Rossi in un derby tutto italiano, valido per l’andata dei quarti di finale. Nelle prossime settimane l’obiettivo sarà, quindi, quello di consolidare ulteriormente la seconda posizione e provare a continuare il percorso europeo.

Il netto cambio di rotta della squadra è dovuto, sicuramente, anche ad un’accelerata dei giocatori rossoneri che hanno confermato di essere dei veri e propri leader. Tra questi spicca, senza dubbio, Rafael Leao che sta dimostrando per l’ennesima volta di essere tra i migliori al mondo nel suo ruolo a suon di gol e assist. Il portoghese sta vivendo un grandissimo periodo di forma e l’attenzione su di lui è, ovviamente, aumentata.

Le prestazioni dell’ex Lille non sono di certo passate inosservate e la lista dei top club interessati è sempre molto lunga. In pole position c’è il PSG, ormai rassegnato all’idea di dover dire addio a Kylian Mbappé in estate e, quindi, pronto ad intervenire sul mercato per trovare un sostituto. Anche se i francesi fanno molta gola, Leao sembra però avere le idee chiarissime.

Di Marzio rassicura su Leao: “Felice di stare al Milan”

Il classe ’99 potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva di mercato, ma al tempo stesso il numero 7 rossonero sembra aver chiarito la sua posizione. Nelle ultime ore l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha detto la sua su quella che sembra essere la volontà di Leao:

Leao mi sembra molto felice di stare al Milan, è molto vedo convinto del progetto e della maglia che indossa. È anche ben inserito nell’ambiente e nella città. In Leao vedo molta felicità di stare nel Milan.

Le parole di Di Marzio, dunque, evidenziano come la priorità di Leao sia quella di restare al Milan, club che lo ha sempre reso centrale nel proprio progetto e che lo ha aiutato a diventare il top player che è ora. Come ben sappiamo il calciomercato è imprevedibile, ma la sensazione è che i tifosi rossoneri possano stare tranquilli.