Scaroni attacca Maldini, ma l’ex dirigente del Milan non ci sta: la dura replica

Clima teso per l’ambiente Milan: la peggior settimana della stagione lascia strascichi, battibecco a distanza tra Scaroni e Maldini.

I rossoneri non potevano vivere momento peggiore. Dopo aver visto i rivali dell’Inter diventare campioni d’Italia nel derby, l’ambiente Milan è finito in un vortice di negatività. La stagione dei lombardi non ha più nulla da dire e Furlani dovrà essere bravo a gestire gli animi in questo finale di campionato. Con Stefano Pioli in uscita sarà difficile che i temi di campo la facciano da padrone, a Casa Milan saranno mesi cruciali.

Gerry Cardinale vuole riportare il Milan tra le grandi d’Europa e per farlo sa ciò che bisogna fare. Tra il dire e il fare però c’è di mezzo il mare. Infatti, questa sarà un’estate importantissima per il futuro prossimo della società. Dopo aver investito tanto la prossima stagione avrebbe dovuto essere quella della rinascita e, invece, rischia di essere un passo indietro se le scelte prese si dimostreranno sbagliate. Sulla situazione rossonera ha parlato il presidente Paolo Scaroni: a far discutere sono le sue dichiarazioni nei confronti di Paolo Maldini. La leggenda del Milan non ha però certo fatto attendere una risposta.

“Non l’ho più sentito”

Paolo Scaroni è nel consiglio di amministrazione del Milan dal 2017 e, dal 2018, ne è presidente. Ad un evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro, il dirigente rossonero ha tuonato così su Paolo Maldini: “Non l’ho più sentito. Quando qualcuno guarda al suo passato con un certo tasso di acrimonia, vuol dire che non ha interesse per il presente. Auguro a Maldini una vita personale ricca di soddisfazione“. Parole forti non confronti di uno dei suoi collaboratori nella gestione precedente. I due infatti hanno lavorato a stretto contatto tra il 2018 e il 2023, quando l’ex capitano del Milan è stato direttore dell’area tecnica.

La risposta di Maldini è arrivata puntuale, l’ex dirigente, come riporta Il Corriere della Sera, ha infatti affermato: “Se guardo al mio passato, non riesco a smettere di sorridere“. Un ambiente non esattamente tranquillo a cui si aggiungono le affermazioni di Ariedo Braida. L’ex direttore generale del Milan negli scorsi giorni ha infatti dichiarato che in dirigenza: “non è più lì chi capisce di calcio“. Dichiarazioni forti da parte di una figura che ha vissuto per i rossoneri per 27 anni della sua vita. Dopo un anno la dirigenza è già di fronte a una situazione difficile da gestire: i prossimi mesi saranno delicati per tutti.