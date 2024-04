Theo Hernandez, tra rinnovo e sirene di mercato: la strategia del Milan

La situazione di Theo Hernandez è particolare. Da un lato il possibile rinnovo con il Milan, dall’altro le sirene di mercato.

Il Milan è lanciato verso gli appuntamenti di fine stagione. Da un lato la corsa in campionato non può più riservare grandi sorprese, considerando come l’Inter sia ad un passo dallo Scudetto. Invece dall’altro lato il Diavolo può rendere memorabile questa stagione completando il proprio cammino in Europa League, ma prima c’è da passare dalla doppia sfida con la Roma. Per lo meno questo è il quadro della faccia sportiva del Milan, mentre la dirigenza sta lavorando per programmare la prossima stagione. I temi caldi sono sempre gli stessi: mercato, rinnovi e allenatore.

In particolare ci sono due situazioni contrattuali che spaventano un po’ i tifosi rossoneri: Maignan e Theo Hernandez. Infatti i due francesi vanno in scadenza entrambi nel 2026 ed hanno chiesto al Milan un adeguamento importante del proprio contratto. Il Milan ci pensa e presto potrebbero iniziare le trattative dei due rinnovi, accomunati dalla richiesta di un amento dell’ingaggio. Tuttavia i discorsi potrebbero incepparsi soprattutto perché il Bayern Monaco ha messo nel mirino sia Maignan che Theo Hernandez. Il portiere andrebbe ad ereditare il posto di Neuer, mentre Theo quello di Alphonso Davies, che potrebbe entrare in orbita Real Madrid.

Milan, la situazione di Theo Hernandez

Andando a vedere in particolare la situazione di Theo Hernandez si nota come il Milan voglia tenere il proprio treno dell’out mancino, ma non sarà semplice. Infatti l’adeguamento dell’ingaggio richiederebbe un aumento delle spese e un possibile squilibrio all’interno dello spogliatoio. Inoltre il Milan vuol evitare un’altra situazione simile a quelle di Donnarumma, per questo motivo è pronto anche a sentire le offerte dei bavaresi. È chiaro però che queste offerte devono essere sostanziose, altrimenti il Diavolo punterà con fermezza sulla voglia di rinnovo. In particolare, secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan accetterebbe solo offerte monstre da circa 100 milioni di euro.

Il discorso vale sia per Theo Hernandez che per Maignan, ma è più facile che una cifra da capogiro sia applicata al terzino piuttosto che al portiere. Tuttavia parlare di mercato per i due francesi è quantomeno prematuro, siccome prima si passerà dalla trattiva per il rinnovo. Comunque vada il Milan può lasciarsi aperta l’opzione della cessione, ricalcando quanto successo con Sandro Tonali. Infatti i capitali del Bayern Monaco, o chi per loro, potrebbero essere importantissimi per il mercato in entrata del Diavolo, soprattutto se si vendesse in questa finestra di mercato. Tuttavia il primo passo resta quello del rinnovo: le intenzioni sono quelle.