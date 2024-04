Zirkzee in Premier League: la notizia che spiazza il Milan

Attenzione alla big di Premier League. Zirkzee è finito nel mirino di uno degli allenatori più interessanti del momento.

Il rush finale della stagione del calcio europeo sta per entrare nel vivo, anche se il Milan ha già in mente quale sarà il proprio destino. Infatti i rossoneri hanno saldamente il secondo posto in campionato in mano e di conseguenza la qualificazione alla prossima Champions League.

Dall’altro lato il Diavolo ha la possibilità di iscrivere il proprio nome sull’albo d’oro dell’Europa League, ma prima dovrà superare la Roma nel derby italiano dei quarti. Quindi arriverà il momento del calciomercato e di decidere con fermezza cosa fare della posizione di Pioli, salita di quotazioni negli ultimi giorni.

Tuttavia è chiaro che uno dei focus principali del mercato del Milan sarà quello del bomber. Infatti Olivier Giroud, fido compagno delle avventure rossonere, è destinato a lasciare Milano in estate. Così si chiuderà l’ultima pagina della carriere che conta del francese, dopo la decisione di vivere un’esperienza negli States in MLS.

Quindi il Diavolo dovrà gettarsi alla caccia di un nuovo numero nove, considerando anche come Camarda stia sfuggendo di mano. Ovviamente il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Joshua Zirkzee, punta del Bologna per cui la concorrenza è agguerrita. Ora però l’Arsenal ha deciso di fare sul serio.

Zirkzee, attenzione all’Arsenal

Non è un segreto che Joshua Zirkzee sia al centro dei sogni di mercato di mezza Europa. L’attaccante olandese del Bologna ha stregato il panorama del calcio continentale, non tanto per i suoi buoni numeri, quanto piuttosto per la capacità di saper giocare come un veterano. Veterano che applica una sana dose di bellezza e di fantasia alla propria voglia di determinare sul terrene di gioco. Per questo motivo, come raccontato da Nicolò Schira, Mikel Arteta si è interessato al numero nove del Bologna. Tanto da farlo seguire per due mesi consecutivi dai proprio osservatori. C’è già stato un incontro positivo tra l’Arsenal e il suo agente Kia.

Così per il Milan diventa complicatissimo, dato che prima c’era già da battere la concorrenza della Juventus e di altre squadre di Premier League. Tuttavia è chiaro che l’interesse dell’Arsenal possa cambiare, e non di poco, la bilancia delle possibilità per Zirkzee. Infatti i soldi alle big di Premier non mancano sicuramente e l’attaccante giocherebbe così nel campionato più competitivo al mondo: due piccioni con una fava. È chiaro che il Milan abbia dalla sua la possibilità di farlo rimanere in Italia ed ancora un blasone diverso. Però è altrettanto chiaro che un’offerta dei Gunners non farebbe vacillare solo Zirkzee, ma soprattutto il Bologna.