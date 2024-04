Zirkzee-Milan, novità sulla trattativa: l’offerta complica tutto

Il giocatore del Bologna non ha solo il Milan sulle sue tracce. Dall’Inghilterra sono pronti a offrire tanti soldi per lui; la notizia.

Il Milan continua il suo viaggio in questa stagione che si sta rivelando comunque positiva nel complesso. I ragazzi di Stefano Pioli cercano di mettere in cassaforte la seconda posizione per poi afferrare l’Europa League e cercare di arrivare in fondo alla competizione. Difatti ora l’Europa League è un obiettivo concreto come detto dalla società stessa e provare a vincere il titolo non è utopistico.

Gli impegni di aprile e maggio passeranno velocemente ed ecco che ci sarà subito la finestra di calciomercato estiva. Qui il Milan molto probabilmente dovrà ponderare bene le proprie scelte dato che per forza di cose bisognerà intervenire per forza. Tra i diversi ruoli da rimpolpare troviamo sicuramente il reparto offensivo dove servirà una nuova punta dopo quello che sarà l’addio di Giroud. Tra i principali nomi c’è sicuramente quello di Joshua Zirkzee, richiesto però anche altrove; la notizia.

Zirkzee non solo nel mirino del Milan

Il giocatore olandese ha tante estimatrici, la sua valutazione lieviterà e ci sarà sicuramente un’asta importante per accaparrarsi il 22enne per la prossima stagione.

Il Milan dovrà sicuramente mettere a segno diversi colpi nel mercato estivo. In occasione della finestra estiva però ci sarà da scegliere anche quello che dovrà essere poi il nuovo attaccante rossonero. L’addio di Giroud a fine stagione obbliga il Milan a trovare un buon titolare da far girare con Jovic e Okafor.

Tra i tanti nomi papabili Joshua Zirkzee spinge sempre. L’olandese è il primo indiziato e il Milan vuole provarci concretamente. Tuttavia c’è una concorrenza ferrea. Come riporta Il Resto del Carlino infatti Zirkzee è richiesto anche dalla ricchissima Premier League e, in particolare, dall’Aston Villa di Unai Emery.

Il club inglese non scherza certamente ed è pronta a offrire tra i 60 e i 70 milioni di euro per il genio olandese. Dunque per il Milan si prospetta una dura lotta per acquistare l’attuale numero 9 del Bologna che in stagione ha già messo a segno 10 reti e 4 assist e che ha già fatto notare tutte le grandi qualità di cui è fornito.

Dunque per il post-Giroud, eredità pesante, la pista Zirkzee potrebbe farsi dura e la società rossonera dovrà sicuramente sondare il terreno per altri nomi papabili. I nomi attualmente sono tanti ma il club dovrà essere pronto a fare una scelta importante che, sicuramente, comporterà la spesa di una grande somma.