Addio dopo la finale di Champions: Milan pronto ad affondare il colpo

La finale di Champions League sarà probabilmente l’ultima partita con il suo club. Sulle tracce del giocatore c’è anche il Milan.

Domani sera a Wembley ci sarà l’ultimo atto, quello più importante, della stagione 2023/24 per le squadre di club. Tra meno di 24 ore si sfideranno Real Madrid e Borussia Dortmund per giocarsi la Champions League. Da un lato i Blancos di Carlo Ancelotti per la quindicesima coppa, dall’altro i Gialloneri di Edin Terzic per il secondo trofeo dopo il successo nel 1997 contro la Juventus. Ad assistere al match in modo molto interessato ci sarà anche il Milan.

Quella di domani potrebbe essere, infatti, l’ultima partita con il club tedesco di Mats Hummels. Dopo il capitano Marco Reus, anche il centrale tedesco potrebbe lasciare il BVB e sulle sue tracce sembrerebbero esserci proprio i Rossoneri. Il club di via Aldo Rossi è, infatti, alla ricerca di almeno un difensore per rinforzare il reparto (senza dubbio quello apparso più in difficoltà nella stagione appena conclusa) e il nome del classe ’88 potrebbe fare al caso giusto.

Possibile addio di Hummels a fine stagione: Milan in pole position

Secondo quanto riportato da Patrick Berger, noto giornalista di Sky Sport DE, l’ex Bayern Monaco potrebbe lasciare il Borussia Dortmund dopo la finale di domani sera, magari con la Champions League in bacheca. Il centrale 35enne ha, infatti, il contratto in scadenza a fine stagione e le possibilità di rinnovo sono sempre più basse. L’intenzione di Hummels sarebbe quella di cambiare aria, con il Milan alla finestra in attesa di risvolti ufficiali.

In questa stagione il tedesco ha letteralmente vissuto una seconda giovinezza ed è stato tra gli uomini più importanti del Borussia Dortmund per il raggiungimento di questa storica finale di Champions League, traguardo che mancava dal 2013 (sconfitta sempre a Wembley contro il Bayern Monaco) ed è anche in quel caso Hummels vestiva la maglia giallonera. L’obiettivo è, dunque, quello di lasciare il club nel migliore dei modi con la coppa più importante di tutti.

Il Milan potrebbe essere la squadra perfetta per ripartire, con l’occasione di indossare una delle maglia più importanti nella storia del calcio europeo. A Milano inoltre Hummels troverebbe il connazionale Malick Thiaw, che potrebbe crescere ulteriormente sotto l’ala di uno dei difensori senza dubbio più forti dell’ultimo ventennio. Nelle prossime settimane (forse giorni) ci saranno degli aggiornamenti, ma il futuro di Hummels potrebbe presto tingersi di rossonero.