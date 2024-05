Addio Milan, la cessione è ormai certa: l’annuncio arriva dal CT

Le parole del commissario tecnico conferma l’addio al Milan del rossonero. Il giocatore farà le valigie a fine stagione.

Nonostante manchino ancora quattro giornate alla fine del campionato, la stagione del Milan può già dirsi conclusa. L’eliminazione ai quarti di finale di Europa League per mano della Roma ha messo fine al percorso europeo del Diavolo e gli ultimi risultati hanno certificato la qualificazione alla prossima Champions League (unica nota positiva di queste ultime settimane). In palio resta solo il secondo posto in classifica, con la Juventus al momento distante di cinque lunghezze.

Se, quindi, i ragazzi di Stefano Pioli cercheranno di chiudere al meglio un’annata tutt’altro che esaltante, la dirigenza è già al lavoro per programmare la prossima stagione. L’obiettivo è quello di migliorarsi in ogni reparto per presentarsi nel migliore dei modi ai nastri di partenza dove si cercherà di puntare allo Scudetto, quest’anno mai in discussione. Tra le priorità del club c’è un attaccante di spessore che possa alzare l’asticella lì davanti.

In estate, infatti, l’attacco rossonero sarà rivoluzionato e per un centravanti che arriverà, ce ne sarà anche uno che andrà via. L’avventura in rossonero di Olivier Giroud è ormai agli sgoccioli, con il francese che volerà in MLS per vestire la maglia dei Los Angeles FC. Anche se non è ancora arrivato nessun comunicato ufficiale, il suo addio non è in discussione e pochi minuti fa è arrivata anche la conferma di Didier Deschamps.

Deschamps ufficializza l’addio di Giroud: “Fatta una scelta di vita”

Il commissario tecnico della Francia, tra gli uomini che più di tutti ha valorizzato l’ex Chelsea, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’agenzia di stampa AFP. L’ex allenatore della Juventus ha di fatto ufficializzato l’addio di Giroud, che lascerà il Milan e l’Europa per volare oltreoceano:

Giroud ha fatto una scelta sportiva e una scelta di vita. È ancora molto motivato, ma avrà meno pressioni rispetto all’Europa. Ma questo non cambia la mia scelta, non è questo trasferimento che gli farà guadagnare o perdere punti ai miei occhi.

Le parole di Deschamps confermano, quindi, il passaggio in MLS di Giroud. Il classe ’86, come riportato dal ct transalpino, resta però ancora uno degli uomini più importanti della Nazionale francese e il suo posto in squadra non è in discussione. L’attaccante rossonero sfrutterà al meglio queste ultime settimane per prepararsi ai prossimi Europei, prima di volare negli Stati Uniti.