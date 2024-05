Addio Pioli, interviene De Ketelaere: l’ha detto in diretta

Nel post partita di Lecce-Atalanta, il belga ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul futuro del suo ex allenatore, Stefano Pioli.

Si è da poco conclusa Lecce-Atalanta, valida per la penultima giornata di Serie A. In Via del Mare sono gli ospiti a riuscire a portare a casa i tre punti.

I gol di Charles De Ketelaere e di Gianluca Scamacca permettono di staccare il pass per la qualificazione aritmetica dell’Atalanta alla prossima Champions League.

È proprio l’ex Milan a sbloccare il risultato della partita: all’inizio del secondo tempo, Gasperini effettua immediatamente un cambio, inserendo Charles De Ketelaere al posto di Tourè. Bastano solo due minuti: con una fuga nella metà campo avversaria, seguita da un pallonetto che supera Falcone, De Ketelaere segna il gol del vantaggio per l’Atalanta.

Acquistato nel 2022 dal Milan, Charles De Ketelaere, nell’anno trascorso nel capoluogo lombardo, non ha reso molto, venendo difatti ceduto in prestito alla società bergamasca. All’Atalanta, però, il suo rendimento sta sorprendendo tutti: con un totale di 47 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, il belga ha collezionato 14 reti, alcune di queste decisive, come quella segnata nel match di oggi contro il Lecce.

Mister Gasperini, infatti, non nasconde la sua fierezza nell’avere in squadra in giocatore come lui. In occasione del Media Open Day UEFA in vista della finale di Europa League di mercoledì prossimo, il tecnico ha così parlato di De Ketelaere:

“Non è che se ieri sera ha fatto fatica ho cambiato opinione, solo per un tempo giocato non benissimo”- inizia Gasperini, riferendosi alla finale di Coppa Italia persa contro la Juventus – “Rimangono tutti gli apprezzamenti fatti negli ultimi mesi”, continua.

“L’esempio di De Ketelaere è perfetto, tre giorni prima con la Roma è stato esaltato, ieri è stato massacrato. Non ci si può basare su una singola partita, la valutazione è molto più estesa”, termina così Gasperini il discorso sul belga.

Lecce-Atalanta, le parole dell’ex Milan De Ketelaere su Pioli e non solo

Ai microfoni di Sky Sport, al termine di Lecce-Atalanta, il giocatore belga esprime qualche parola sulla sua ex squadra, il Milan, e su Stefano Pioli.