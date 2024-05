Allenatore Milan, Conceicao spiazza tutti: annuncio sul futuro

Nelle ultime settimane il tecnico portoghese è stato più volte accostato alla panchina del Milan: oggi ha voluto far chiarezza sul suo futuro.

Il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare nel terzultimo match stagionale il Cagliari di Claudio Ranieri: in questo finale di stagione, i rossoneri possono confermare il loro secondo posto in classifica, dietro all’Inter e davanti alla Juventus, mentre la squadra salentina è a caccia di punti salvezza, quindi cercherà in tutti i modi di far risultato a San Siro, come accaduto un mese fa contro i nerazzurri.

In casa rossonera, però, oltre a pensare al finale di stagione, si sta già pensando al futuro e alla prossima stagione: il punto più cruciale da risolvere è quello legato all’allenatore. Molto probabilmente Stefano Pioli a fine Campionato lascerà il Milan: dopo cinque stagioni e uno Scudetto conquistato, il ciclo rossonero con il tecnico parmense sta per concludersi. Seppur il Milan terminerà il suo campionato in seconda posizione, i rossoneri hanno dovuto subire prima l’eliminazione dalla Champions League, poi dall’Europa. Un altro fattore che ha contribuito all’idea di cambiare allenatore e staff è sicuramente il problema infortuni, che a metà campionato ha colpito la squadra rossonera.

Sostituto Pioli, Conceicao fa chiarezza: le parole

Nelle ultime settimane, tanti sono stati i nomi accostati alla panchina del Milan per la prossima stagione: l’indiziato numero uno è Sergio Conceicao, allenatore del Porto. Il tecnico portoghese ha un contratto con il club fino a giugno 2028, ma all’interno del contratto è stata inserita una clausola unilaterale che permette al tecnico di liberarsi quando sente la necessità. Da qui i continui accostamenti alla panchina rossonera.

A margine del penultimo match di Campionato tra Porto e Boavista, il tecnico portoghese è intervenuto in conferenza stampa e ha voluto far chiarezza sui continui rumors delle ultime settimane. Queste le sue parole:

Non ho nulla da chiarire sul mio futuro, rispettatelo. Ho prolungato il contratto con il Porto per 3 volte negli ultimi 7 anni. L’opinione del presidente è che meritavo già da tempo un nuovo contratto, abbiamo fatto un buon lavoro in una situazione difficile con il FFP.

Parole che non fanno ben sperare l’ambiente rossonero, con Conceicao che sembrerebbe convinto di rimanere a Porto e continuare il suo cammino con il club portoghese. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente degli sviluppi, anche perché il Milan ha bisogno di trovare il sostituto di Pioli: al momento Conceicao sembra più lontano che vicino.