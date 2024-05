Allenatore Milan, novità da Sky: nuova pista a sorpresa

Clamorosa indiscrezione riguardo il nuovo allenatore del Milan. Nella lista della dirigenza rossonera ci sarebbero anche un profilo inedito.

La stagione del Milan si sta avvicinando sempre di più alla conclusione e con essa si avvicina anche l’epilogo dell’avventura sulla panchina rossonera di Stefano Pioli. L’addio del tecnico parmense è ormai certo e da settimane la dirigenza è alla ricerca di un profilo con cui si possa aprire un nuovo ciclo, con l’obiettivo di tornare a vincere fin da subito o quantomeno di provare ad essere competitivi su più fronti, cosa che quest’anno non è praticamente mai accaduta.

Giorno dopo giorno sono circolati una marea di possibili sostituti, partendo dal sogno della tifoseria chiamato Antonio Conte (non ancora tramontato), passando per Julen Lopetegui (per cui è stato decisivo il netto malcontento dei tifosi), fino ad arrivare ai due portoghesi Sergio Conceicao e Paulo Fonseca. Sullo sfondo resta poi Thiago Motta, il cui futuro sembra però diviso tra la permanenza al Bologna e il possibile approdo alla Juventus.

In questi ultimi minuti, però, si è fatto spazio anche un altro candidato che non era mai stato preso in considerazione. Si tratta dell’argentino Marcelo Gallardo, che dopo le leggendarie nove stagioni alla guida del River Plate, era volato a novembre in Arabia Saudita per accasarsi all’Al-Ittihad, club con cui però si separerà nelle prossime ore.

Di Marzio sgancia la bomba: il Milan pensa a Gallardo

A breve, infatti, il tecnico argentino dovrebbe liberarsi dal club arabo, risolvendo il contratto (da 22 milioni di euro a stagione) con una ricca buonuscita. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, intervenuto negli studi di Sky Sport, il Milan starebbe pensando all’ex River Plate. Per molti anni si è sperato in un possibile arrivo di Gallardo in Europa, vista la sua grande nomea in Sudamerica, ma non si è mai concretizzato nulla.

Nei suoi anni in Argentina, l’attuale allenatore dell’Al-Ittihad si è confermato come uno dei tecnici più validi dell’intero panorama mondiale diventando addirittura l’allenatore più vincente nella storia del River Plate con 14 titoli messi in bacheca, tra cui ben 2 Copa Libertadores. Ora potrebbe essere arrivato il momento di sbarcare in Europa in uno dei club più vincenti della storia per dimostrare ulteriormente tutto il suo valore. Sono, dunque, ore di considerazioni in casa Milan con una decisione che si prospetta imminente.