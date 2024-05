Annuncio arrivato: Pepijn Lijnders è il nuovo allenatore del club, i tifosi sorpresi

Adesso è ufficiale Pepijn Lijnders si separa da Jurgen Klopp è diventa il nuovo allenatore del club: l’annuncio è di pochi minuti fa.

A Casa Milan c’è ancora tanta confusione su quello che sarà il futuro della panchina rossonera, l’avventura di Stefano Pioli è ormai giunta al termine e adesso il Diavolo è alla ricerca di un nuovo profilo che possa aiutare la squadra a tornare ad avere ambizioni di un certo livello. I profili presi in considerazione sono diversi, i nomi già accostati al club rossonero sono stati altrettanti ma ancora sembra essere tutto un’incognita. La cosa sicura è che appena terminato il campionato, la dirigenza si concentrerà a pieno sul mercato del Milan e sulla scelta del nuovo allenatore.

Nel frattempo però se a Milano è ancora tutto in bilico, proprio pochi minuti fa è stato confermato chi sarà il nuovo allenatore del Salisburgo. Si tratta di Pepijn Lijnders, storico vice del tecnico tedesco Jurgen Klopp. L’olandese lascerà Anfield proprio insieme a Klopp, che non allenerà un’altra squadra ma ha deciso di prendersi un anno sabbatico e pensare un po’ a sé. Effettivamente Lijnders aveva già annunciato a febbraio che nel caso in cui Jurgen fosse andato via, lui avrebbe fatto lo stesso. Il particolare di questa situazione però è che Lijnders aveva dichiarato anche: “Non farò l’assistente di nessun altro allenatore. È arrivato il momento di andare via e di diventare primo allenatore”.

Lijnders è ufficialmente il nuovo allenatore del Salisburgo

Lijnders ha cominciato la sua carriera nel 2003 come responsabile delle giovanili del PSV Eindhoven, prima di passare all’Under 16 del Liverpool nel 2014. Nel 2015 ha poi lavorato per la prima volta come assistente allenatore di Brendan Rodgers, poi era passato al NEC Nijmegen, per poi ricevere la chiamata di Klopp e tornare al Liverpool all’inizio della stagione 2018/19 dov’è rimasto fino ad oggi. Dunque i due hanno collaborato per diversi anni ma adesso entrambi hanno deciso di intraprendere due strade diverse.

Le prime parole di Ljinders come allenatore del Salisburgo:

«Sono molto orgoglioso di diventare il nuovo allenatore dell’FC Red Bull Salzburg. Questo è un vero privilegio per me. Dopo il PSV Eindhoven, l’FC Porto e il Liverpool FC, mi sto ora spostando in un altro club eccezionale, con una struttura davvero buona e una particolare capacità nello sviluppare il calcio a livello giovanile» .

Poi l’allenatore ha dato un piccolo spoiler di quello che sarà il suo piano come allenatore e quali sono i suoi obiettivi.

«Intendo far crescere la mentalità offensiva che la squadra ha già. La passione e la fame di successo sono la base di tutto. Insieme al mio assistente allenatore Vitor Matos e all’intera squadra di supporto, faremo del nostro meglio per aiutare il club a continuare a crescere in un mondo di calcio in continua evoluzione».