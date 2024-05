Bennacer da brividi: “La fascia è un onore”, poi sui tifosi

Le parole del centrocampista dopo la vittoria contro il Cagliari, in cui ha indossato la fascia da capitano.

Torna alla vittoria il Milan di Stefano Pioli: 5-1 al Cagliari con i gol di Bennacer, Reijnders, Leao e la doppietta di uno straripante Pulisic, la prima dello statunitense in Serie A.

Torna a sorridere Stefano Pioli che, nonostante un clima tutt’altro che sereno vista la contestazione della Curva Sud verso la società, ha messo in campo una squadra capace di ritrovare quella fluidità e spensieratezza che da tempo mancava ai rossoneri.

Protagonista del match è stato sicuramente Ismael Bennacer, un gol e un assist per l’algerino che è il vero e proprio faro del centrocampo rossonero e la cui assenza, per noie fisiche, si è sentita nel corso dell’annata.

Bennacer:” Al Milan ci devi credere sempre”

L’algerino è intervenuto a Dazn al termine del match su diversi temi, innanzitutto sul momento del Milan, caratterizzato da sconfitte cocenti, Inter e Roma e dalla contestazione messa in atto dai tifosi contro la società:”E’ stato un mese difficile. Dovevamo reagire e stasera lo abbiamo fatto. Ci teniamo a provare a vincere. Quando giochi nel Milan ci devi credere sempre. C’era un’atmosfera strana, ma siamo una famiglia”.

Infine sulla possibilità, concessagli, di indossare la fascia di capitano per questa partita:”E’ stato un onore, do tutto sul campo per la mia squadra. Il lavoro che sto facendo è una ricompensa e penso di essere nell’anima di questa società.