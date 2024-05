Calciomercato, il Milan cerca l’accordo: attaccante a rischio

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, dato l’addio di Giroud, ma rischia di non trovare l’accordo con il giovane talento.

Il Milan è a lavoro per programmare e ripartire in vista della prossima stagione: il primo nodo da sciogliere sarà quello relativo alla figura tecnica, visto che dopo cinque ottime stagioni il rapporto tra il Milan e Stefano Pioli si interromperà.

Tra i nomi che sono stati fatti, il più forte sembrava quello di Lopetegui, allenatore ex Real Madrid tra le altre, nome che però ha scatenato le ire della tifoseria e ha fatto saltare l’affare. I nomi nuovi sono quello di Sergio Conceição, che potrebbe lasciare il Porto dopo che Villas-Boas ha vinto le elezioni ed è diventato nuovo presidente dei Dragoes, e più staccati Conte, Fonseca e De Zerbi.

Quello che pare certo è che il nuovo allenatore rossonero dovrà portare in dote un’attenzione maniacale al lavoro con i giovani, uno dei capisaldi della strategia moneyball attuata dai RedBird. Tra i migliori giovani rossoneri figura sicuramente il 2008 Francesco Camarda che però rischia di non far parte del nuovo progetto tecnico.

Milan, Camarda a rischio: il punto sul rinnovo

Il 25 novembre scorso il mondo scopriva Francesco Camarda: il giovane attaccante, classe 2008, fece il suo esordio in Serie A con la maglia del Milan nel match contro la Fiorentina, diventando il più giovane debuttante nella storia della massima serie.

Da quel giorno le attenzioni mediatiche sul baby-bomber si sono moltiplicate, complice anche una Youth League, una sorta di Champions giovanile, giocata da protagonista assoluta nonostante fosse un sotto età.

Il rischio per il Milan però è quello di veder sbocciare altrove il talento di Francesco Camarda: al compimento dei 16 anni Camarda avrebbe potuto firmare il suo primo contratto da professionista con il Milan ma la firma tarda ad arrivare.

Alte infatti le richieste dell’entourage del giovane attaccante, si parla di un triennale a 2 milioni, ma non solo questo ostacola il rinnovo: sul ragazzo infatti sono piombati gli occhi di mezza Europa, compresi i cugini dell’Inter.

Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi incontri tra il Milan e gli agenti di Camarda ma a quanto pare la tanto attesa fumata bianca tarda ad arrivare.

La squadra più forte su Camarda però sembra essere il Borussia Dortmund, fresca finalista di Champions League, che non avrebbe problemi ad accontentare le richieste economiche del giovane attaccante rossonero oltre ad offrirgli l’ambiente ideale dove coltivare il suo talento e mettersi ulteriormente in mostra.