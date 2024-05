Calciomercato Milan, doppia occasione dal Liverpool: vanno via a zero

Il Milan osserva da vicino due Reds che a giugno si libereranno a parametro zero. Attenzione alle concorrenti italiane e spagnole.

Con la qualificazione alla prossima Champions League, ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari, gli obiettivi stagionali dei rossoneri sono terminati. Una stagione positiva in Serie A, con il secondo posto alle spalle dell’Inter, ma altalenante nelle competizioni europee. Considerando che il Milan veniva da una semifinale di Champions League, la retrocessione in Europa League prima, e l’eliminazione ai quarti di finale contro la Roma poi, lasciano dell’amaro in bocca.

La dirigenza per questo motivo ha deciso di dire addio a Stefano Pioli al termine della stagione. Tra i nomi accostati sembra si vada su un profilo internazionale, ma che conosca già il nostro campionato. Per questo motivo, resta in pole Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e attualmente del Lille. Le altre piste portano a Marcelo Gallardo e Sergio Conceicao.

Attenzione, però, alle possibili sorprese Jacob Neestrup e Matthias Jaissle, come profili giovani in rampa di lancio. Entro il mese di giugno, comunque, si saprà la decisione finale sul nuovo tecnico con cui programmare la prossima stagione e la sessione di mercato estiva.

Calciomercato Milan, i dirigenti puntano due parametri zero del Liverpool

In attesa di scoprire il prossimo allenatore del Milan, i dirigenti si preparano per la prossima finestra di mercato per rinforzare la rosa. Oltre, alla punta centrale che dovrà andare a sostituire Oliver Giroud, gli obiettivi sono un nuovo difensore centrale e un centrocampista. Per entrambe le piste si seguono due giocatori del Liverpool, come raccontato da TMW, in scadenza di contratto nel prossimo mese di giungo e che non rinnoveranno con i Reds.

Si tratta di Thiago Alcantara e Joel Matip. Per quanto riguarda lo spagnolo, questa stagione non è sicuramente stata positiva, visti i continui infortuni che l’hanno tormentato. Per questo motivo, può rappresentare un’occasione per il Milan per portare esperienza nel reparto. Il classe ’91 è cercato sia in Italia che in Spagna, dove piace sia al Betis che al Girona.

Per quanto riguarda il difensore, invece, solamente 14 presenze, in quest’annata sotto la guida di Jurgen Kloop, e la prossima estate, inoltre, dovrà completare il recupero dopo la rottura del crociato. Per il Milan potrebbe essere il sostituto ideale di Simon Kjaer, visto che il danese a giugno saluterà Milanello. Attenzione, però, alle concorrenti italiane. In particolare, le due romane sembra si siano già mosse per il difensore camerunense.