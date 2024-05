News Milan, Emerson Royal apre uno scenario: spunta l’indizio?

La società rossonera si prepara al calciomercato e potrebbe aver scelto il colpo per la fascia si tratterebbe di Emerson Royal

Il campionato sta per concludersi e il Milan non vede l’ora di pensare alla prossima stagione. Nel corso di quella che sta per terminare, i rossoneri hanno collezionato diverse delusioni, sia in Europa che in Italia. Dall’eliminazione ai gironi di Champions League a quella in Europa League, dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta fino allo scudetto vinto dall’Inter proprio nel derby.

Il Milan ha bisogno di nuovi stimoli per ripartire e trovare il giusto entusiasmo per la prossima stagione, partendo probabilmente da un nuovo tecnico in panchina. Il ciclo di Stefano Pioli in rossonero sembrerebbe giunto al termine e il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore. Il cambio di guida tecnica, tuttavia, non può bastare e la società ne è ben consapevole.

Ma investimenti importanti serviranno anche in altre zone nel campo, come la difesa. Il Milan sarebbe pronto ad investire su Emerson Royal, il classe 1999 in forza al Tottenham. Questo nome potrebbe essere anche legato al profilo del prossimo allenatore

Emerson Royal: lo ha portato Conte al Tottenham

Se sulla fascia sinistra Theo Hernandez sembra insostituibile, su quella destra il Milan non ha trovato le giuste garanzie da parte di Calabria e Florenzi. Per questo motivo, Furlani e Moncada stanno lavorando insieme ai loro collaboratori per un nuovo terzino che magari sappia interprete il ruolo sia a destra che a sinistra.

Il profilo giusto potrebbe essere quello di Emerson, che il Milan segue ormai da diversi mesi. I rossoneri cercano un laterale d’esperienza che però abbia l’età giusta per essere un giocatore importante in futuro, proprio come Emerson. Il brasiliano ha compiuto 25 anni a gennaio ma ha già fatto esperienze importanti in Liga con le maglie del Betis e del Barcellona ed in Premier League con quella del Tottenham.

Quando alla guida degli Spurs c’era ancora Antonio Conte, Emerson Royal era il titolare sulla fascia destra fortemente voluto dal tecnico pugliese, ma da quando è arrivato Postecoglu il brasiliano gioca meno. Tuttavia, il club inglese ritiene ancora importante il giocatore e per questo – secondo La Gazzetta dello Sport – chiede una cifra vicina ai 30 milioni. Il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 20, anche perché il contratto del giocatore scadrà nel 2026, ma probabilmente le due squadre potrebbero trovare un accordo a metà strada.